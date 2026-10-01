¿Por qué Rafael Leao utilizará el número 7 de Cristiano Ronaldo en la Nations League?

Se confirmó que Leao se quedará con el dorsal de Cristiano Ronaldo y hay un motivo por el cuál tuvieron que otorgarselo.

Portugal se prepara para disputar una nueva jornada de la UEFA Nations League. Desde las 12:45 hs de la CDMX, el seleccionado portugués visitará a Dinamarca por la tercera jornada de la fase de grupos, aunque lo hará con una ausencia que generó enorme repercusión: Cristiano Ronaldo no estará presente.

Publicidad

El histórico delantero abandonó la concentración portuguesa este miércoles después de los últimos acontecimientos relacionados con su situación dentro del equipo. Ronaldo no sumó minutos ante Noruega y, luego de que Jorge Jesus confirmara que no sería titular frente a Dinamarca, decidió dejar el campamento de la selección.

Pero la ausencia del máximo goleador histórico de Portugal no solamente tendrá consecuencias dentro del campo de juego. Su tradicional número 7 ya tiene nuevo dueño para este partido y será utilizado por Rafael Leao, una de las principales figuras ofensivas que tendrá el equipo portugués ante Dinamarca.

La decisión llamó rápidamente la atención debido a que el dorsal 7 está directamente asociado con Ronaldo después de tantos años utilizándolo con Portugal. Sin embargo, existe una explicación reglamentaria detrás de la determinación.

Publicidad

¿Por qué Rafael Leao llevará el número 7 de Cristiano Ronaldo?

Horas después de la salida de Cristiano Ronaldo, Portugal asignó el dorsal 7 a Rafael Leao para el partido ante Dinamarca. La decisión está relacionada con las normas de la UEFA, que establecen que los números de las camisetas deben mantenerse en secuencia dentro de la convocatoria.

Por ese motivo, el histórico número de Ronaldo no podía quedar vacante mientras el delantero no forme parte de la convocatoria para este encuentro. Así, Leao utilizará el 7 durante el compromiso frente a Dinamarca.

En sintesis

Rafael Leao usará el dorsal 7 de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo.

de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo. Las normas de la UEFA exigen mantener la secuencia de números en la convocatoria.

exigen mantener la secuencia de números en la convocatoria. Portugal visita a Dinamarca a las 12:45 horas CDMX sin el delantero portugués.