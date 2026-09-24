Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Gales por la Nations League 2026-27

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Nations League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estádio José Alvalade de Lisboa, casa del Sporting de Portugal.

Portugal y Gales se enfrentarán este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido que tendrá como escenario uno de los estadios más importantes del futbol portugués. El encuentro contará con Cristiano Ronaldo como una de las grandes figuras del conjunto local.

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El partido comenzará a las 12:45 horas de la Ciudad de México. Portugal buscará comenzar con el pie derecho su participación en el torneo, mientras que Gales intentará dar la sorpresa como visitante y conseguir un resultado importante ante uno de los candidatos de la competencia.

El encuentro se disputará en el Estádio José Alvalade, ubicado en Lisboa. El recinto es propiedad del Sporting Clube de Portugal y habitualmente recibe los partidos como local del conjunto lisboeta.

Estádio José Alvalade: historia y características

El Estádio José Alvalade fue inaugurado el 6 de agosto de 2003 y forma parte de un complejo deportivo y de entretenimiento conocido como Alvalade XXI. El moderno recinto reemplazó al antiguo estadio del mismo nombre, que había sido construido en 1956.

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Con una capacidad para 52.095 espectadores, es actualmente uno de los estadios con mayor aforo de Portugal. Solo el Estádio da Luz, perteneciente al Benfica, cuenta con una capacidad superior entre los principales escenarios del país.

El nombre del estadio homenajea a José Alvalade, uno de los fundadores del Sporting Clube de Portugal. Además, el recinto cuenta con la categoría 4 de la UEFA, la máxima clasificación otorgada por el organismo europeo, por lo que está habilitado para albergar grandes encuentros internacionales y finales de competiciones europeas.

En sintesis

El Estádio José Alvalade alberga el partido entre Portugal y Gales.

alberga el partido entre Portugal y Gales. Cristiano Ronaldo encabeza la alineación del cuadro portugués este jueves.

del cuadro portugués este jueves. 52.095 espectadores es la capacidad máxima que posee el inmueble lisboeta.