Cristiano Ronaldo revela cuando se retiraría de Portugal: “Seré el primero en hacer las maletas”

Cristiano Ronaldo ha reconocido estar transitando la que podría ser su última campaña como futbolista profesional, aunque ello no implica un retiro inmediato de la Selección de Portugal. El delantero de 41 años detalló las condiciones bajo las cuales daría un paso al costado en la representación de su país: “Seré el primero en hacer las maletas“.

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Posterior a la Copa del Mundo 2026, diversas figuras de época han confirmado su adiós de los escenarios internacionales. Incluso astros como Lionel Messi y Neymar hicieron oficial que no continuarán con Argentina y Brasil, respectivamente; sin embargo, el “Comandante” mantiene la ambición intacta para prolongar su histórico legado con la camiseta de Portugal.

¿Cuando podriá dejar Portugal?

Cristiano compareció ante los medios en la conferencia de prensa previa al debut en la UEFA Nations League 2026-27 frente a Gales, programado para este jueves 24 de septiembre. Durante la comparecencia, al referente del balompié mundial le abordaron sobre los elogios de Fabio Silva, quien lo definió como un “maestro” dentro del vestidor, señalando un paulatino relevo generacional.

Al ser cuestionado sobre este rol, su postura fue categórica sobre su continuidad en el equipo nacional: “Si el míster o el presidente no cuentan conmigo, me voy ya. Cuando sienta que ya no estoy haciendo nada aquí o que hay mal ambiente, seré el primero en hacer las maletas e irme. Si miran los números, todavía ven la diferencia que hago. Siempre seré un espectador de esta federación y siempre estaré disponible para ayudar a esta federación“.

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🗣️ Cristiano Ronaldo: «Quando sentir que não estou aqui a fazer nada sou o primeiro a fazer a mala» pic.twitter.com/LQQN61SEmh — Record (@Record_Portugal) September 23, 2026

Más adelante se le preguntó si el presente ciclo de la Nations League que concluye en julio de 2027 marcaría su despedida, o si contempla llegar a la Eurocopa 2028, mostrándose cauteloso pero manteniendo abiertas sus opciones. “Solo pienso en el momento… Sé que muchos quieren que me vaya ya, pero mi motivación son las personas que me quieren seguir viendo“, Cristiano añadió.

Cristiano responde a Jorge Jesus

El día que presentó la convocatoria, el director técnico Jorge Jesus fue contundente respecto al estatus del delantero: “Si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así lo hago con todos, no es porque sea Cristiano“. A pesar de que el mensaje pareció marcar una postura firme sobre la titularidad del dorsal 7, el atacante asumió el reto con naturalidad.

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Haciendo valer su producción actual en lugar de sus pergaminos, Cristiano concluyó: “Creo que vengo a la Selección porque hago la diferencia en mi club. Todo lo que el míster necesite estoy disponible, ya sea para jugar, entrar o no jugar… Nadie tiene más internacionalizaciones que yo y vengo porque quiero ayudar en la Selección. Sé que el míster cuenta conmigo y no estoy aquí por el currículum, sino por lo que hago en el club“.

En síntesis