Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la Nations League 2026-27: canales de TV y streaming

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Nations League 2026-27. El partido comenzará a las 12:45 horas de México y podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio José Alvalade de Lisboa y comienza a partir de las 12:45hs (Tiempo del Centro de México).

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Este compromiso marca el inicio del camino para ambas selecciones en la máxima división del certamen europeo. El conjunto luso inicia un nuevo ciclo en busca de defender su competitividad en el continente, mientras que el cuadro galés regresa a la Liga A enfocado en dar la sorpresa en territorio portugués.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Portugal y Gales de este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League se puede ver según la región a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: SKY Sports / Izzi Go

SKY Sports / Izzi Go Centroamérica: SKY Sports

SKY Sports Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: Fubo, Fox Soccer Plus, ViX

Fubo, Fox Soccer Plus, ViX España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Portugal hace su presentación oficial bajo el mando del técnico Jorge Jesus, quien asume el liderazgo del banquillo tras el cierre de la etapa anterior. Además, el estratega confirmó que Cristiano Ronaldo alineará desde el inicio como titular y capitán, comandando al ataque junto a sus principales piezas europeas en el debut en casa.

Por su parte, Gales, dirigida por Craig Bellamy, llega motivada tras su ascenso a la Liga A de la Nations League. Los ‘Dragones’ buscan sumar puntos valiosos como visitantes frente a un rival directo del grupo, en un duelo oficial donde intentarán imponer dinamismo y despliegue físico desde los minutos iniciales.

En sintesis

Jorge Jesus debuta al frente de Portugal recibiendo a Gales a las 12:45 horas.

al frente de Portugal recibiendo a Gales a las 12:45 horas. Cristiano Ronaldo será titular y capitán luso en el Estadio José Alvalade.

y capitán luso en el Estadio José Alvalade. Portugal inicia la defensa de su título dentro del Grupo A4 de la competencia.