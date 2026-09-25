¿Dónde y en qué estadio juegan Turquía vs. Francia por la Nations League 2026-27?

Turquía recibe a Francia por la primera jornada de la Nations League 2026-27. El partido se disputará en el Kocaeli Stadyumu, ubicado en la ciudad de Izmit.

El partido se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 horas de la Ciudad de México. El encuentro corresponde al Grupo A1 de la Nations League y marcará el debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador de Francia. La selección francesa llega con la obligación de comenzar con una victoria, mientras que Turquía intentará aprovechar su localía para quedarse con los tres puntos.

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Por jerarquía individual y antecedentes recientes, Francia parte como favorita, con figuras como Kylian Mbappé y una generación de futbolistas de primer nivel. Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, buscará romper los pronósticos y conseguir una victoria frente a su público. El encuentro se jugará en el Kocaeli Stadyumu, en la ciudad de Izmit.

Kocaeli Stadyumu: capacidad, inauguración y ubicación

El Kocaeli Stadyumu es un moderno estadio ubicado en Izmit, dentro de la provincia de Kocaeli, Turquía. Fue inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2018 y se convirtió en la nueva casa del Kocaelispor, reemplazando al antiguo Estadio İsmetpaşa.

El recinto tiene una capacidad cercana a los 34.700 espectadores y también es utilizado para determinados partidos de la selección turca. Su construcción formó parte de un proyecto destinado a modernizar la infraestructura deportiva del país y ampliar la disponibilidad de estadios preparados para eventos internacionales.

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La cancha fue estrenada con un encuentro entre Kocaelispor y Fatsa Belediyespor, que terminó con triunfo 2-0 del conjunto local. Ahora, el escenario recibirá a una de las grandes selecciones de Europa en el debut de la nueva edición de la Nations League.

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