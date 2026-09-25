¿Qué partidos se juegan HOY viernes 25 de septiembre por la Nations League 2026-27?

La UEFA Nations League 2026-27 continúa este viernes 25 de septiembre con ocho partidos de la primera jornada, incluyendo dos duelos de la Liga A: Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia.

A dos meses de la finalización del Mundial 2026, esta semana comenzó una nueva fecha FIFA que marca el regreso de varias selecciones a la competencia oficial. Después de la máxima cita internacional, los equipos ya empiezan a pensar en el futuro y a darle forma a sus nuevos proyectos de cara a los próximos desafíos.

Publicidad

En Europa, además, el calendario tiene un atractivo especial. A diferencia de otros continentes, las selecciones europeas disputan la UEFA Nations League 2026-27, un torneo que no solo sirve para comenzar una nueva etapa, sino que también pone un título en juego.

Esto hace que la competencia tenga una exigencia mayor desde el comienzo. Los entrenadores tienen la posibilidad de probar futbolistas y construir nuevas ideas, pero al mismo tiempo deben afrontar partidos oficiales en los que cada resultado puede ser importante para avanzar en el torneo y acercarse a la definición.

Ayer se disputaron los primeros encuentros de esta nueva jornada internacional y este viernes la actividad continúa con una extensa cartelera para que los aficionados estén entretenidos.

Publicidad

Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre Italia y Bélgica, además del partido que protagonizarán Turquía y Francia. También habrá actividad de selecciones como Ucrania, Polonia, Suecia y Rumania, que buscarán comenzar de la mejor manera esta nueva etapa.

Todos los partidos de hoy en la UEFA Nations League

Estos son los ocho encuentros programados para este viernes, con horario de México:

10:00 — Georgia vs. Irlanda del Norte

— Georgia vs. Irlanda del Norte 10:00 — Armenia vs. Letonia

— Armenia vs. Letonia 12:45 — Italia vs. Bélgica

— Italia vs. Bélgica 12:45 — Turquía vs. Francia

— Turquía vs. Francia 12:45 — Hungría vs. Ucrania

— Hungría vs. Ucrania 12:45 — Polonia vs. Bosnia Herzegovina

— Polonia vs. Bosnia Herzegovina 12:45 — Suecia vs. Rumania

— Suecia vs. Rumania 12:45 — Montenegro vs. Chipre

En sintesis

Italia y Bélgica disputan el partido más atractivo del viernes en la Nations League.

el partido más atractivo del viernes en la Nations League. Ocho encuentros completan la cartelera programada de la UEFA para hoy.

la cartelera programada de la UEFA para hoy. Turquía recibe a Francia en el arranque del Grupo A1 del certamen.