¿Qué partidos se juegan HOY viernes 25 de septiembre por la Nations League 2026-27?

A dos meses de la finalización del Mundial 2026, esta semana comenzó una nueva fecha FIFA que marca el regreso de varias selecciones a la competencia oficial. Después de la máxima cita internacional, los equipos ya empiezan a pensar en el futuro y a darle forma a sus nuevos proyectos de cara a los próximos desafíos.
En Europa, además, el calendario tiene un atractivo especial. A diferencia de otros continentes, las selecciones europeas disputan la UEFA Nations League 2026-27, un torneo que no solo sirve para comenzar una nueva etapa, sino que también pone un título en juego.
Esto hace que la competencia tenga una exigencia mayor desde el comienzo. Los entrenadores tienen la posibilidad de probar futbolistas y construir nuevas ideas, pero al mismo tiempo deben afrontar partidos oficiales en los que cada resultado puede ser importante para avanzar en el torneo y acercarse a la definición.
Ayer se disputaron los primeros encuentros de esta nueva jornada internacional y este viernes la actividad continúa con una extensa cartelera para que los aficionados estén entretenidos.
Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre Italia y Bélgica, además del partido que protagonizarán Turquía y Francia. También habrá actividad de selecciones como Ucrania, Polonia, Suecia y Rumania, que buscarán comenzar de la mejor manera esta nueva etapa.
Todos los partidos de hoy en la UEFA Nations League
Estos son los ocho encuentros programados para este viernes, con horario de México:
- 10:00 — Georgia vs. Irlanda del Norte
- 10:00 — Armenia vs. Letonia
- 12:45 — Italia vs. Bélgica
- 12:45 — Turquía vs. Francia
- 12:45 — Hungría vs. Ucrania
- 12:45 — Polonia vs. Bosnia Herzegovina
- 12:45 — Suecia vs. Rumania
- 12:45 — Montenegro vs. Chipre
En sintesis
- Italia y Bélgica disputan el partido más atractivo del viernes en la Nations League.
- Ocho encuentros completan la cartelera programada de la UEFA para hoy.
- Turquía recibe a Francia en el arranque del Grupo A1 del certamen.