Los dos mejores futbolistas de los 'Stars and Stripes' no salen a la cancha esta noche. ¿Qué les ocurrió?

El SoFi Stadium será el anfitrión de un evento interesantísimo este jueves, cuando Estados Unidos reciba a sus pares de Turquía, a modo de ‘despedida’ del Grupo D. Se va acercando el desenlace de la tercera jornada de este Mundial 2026, y norteamericanos y europeos lo harán con un partido que promete muchas emociones.

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En la previa del juego que enfrentará a los ‘Stars and Stripes’ con los ‘Ay-Yıldızlılar’, Mauricio Pochettino confirmó el equipo que saldrá a disputar el encuentro. Allí, aparecen dos novedades: Christian Pulisic y Folarin Balogun no serán titulares en el juego de esta noche en Los Ángeles ante los de Vincenzo Montella.

Los dos jugadores ofensivos más determinantes de Estados Unidos figuran en el banco de suplentes del compromiso de turno. En ambos casos, el DT los preservó por motus propio sabiendo que ya están clasificados. Estados Unidos ya aseguró el liderato del Grupo D, así como también el boleto a dieciseisavos del Mundial 2026.

Estados Unidos guarda titulares ante Turquía [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, considerando la cercanía entre este duelo ante Turquía y el de la próxima fase, el cuerpo técnico consideró que no era necesario arriesgarlos. Aunque otros equipos como Alemania sí pusieron titulares pese a estar calificados, en Estados Unidos optaron por cuidar a las estrellas como Christian Pulisic y Balogun.

Otros futbolistas importantes del equipo que descansarán este partido serán Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson y Malik Tillman. Será una especie de “mix” con mayoría de suplentes, que tendrán la oportunidad de demostrar que pueden pelear un lugar. ¿El tridente de ataque? Ricardo Pepi, Brenden Aaronson y Timothy Weah.

Con la ausencia de Christian Pulisic y Folarin Balogun, esta es la alineación confirmada de Estados Unidos para medirse ante Turquía por la jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026: Matt Turner; Auston Trusty, Miles Robinson, Mark Mckenzie, Joe Scally; Giovanni Reyna, Wenston McKennie, Sebastien Berhalter; Ricardo Pepi, Brenden Aaronson y Timothy Weah.