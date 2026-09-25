¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Turquía vs. Francia por la Nations League 2026-27

Desde las 12:45 hs de la Ciudad de México, Francia hará su debut en la UEFA Nations League 2026-27. El seleccionado que ahora dirige Zinedine Zidane comienza un nuevo camino en el torneo y forma parte del Grupo 1, con el objetivo de iniciar esta edición de la mejor manera.
En su estreno, el conjunto francés tendrá que visitar a Turquía, que buscará aprovechar la localía para plantearle un partido complicado a una de las selecciones más importantes del continente. Los locales llegan con la intención de hacerse fuertes ante su público y comenzar la competencia sumando.
Por nombres y jerarquía, Francia parte como favorita para quedarse con los tres puntos, aunque deberá demostrarlo dentro de la cancha. Del otro lado, Turquía quiere dar la sorpresa y conseguir una victoria frente a una de las grandes potencias europeas.
Alineación de Turquía
- Ugurcan Cakir
- Eren Elmali
- Abdulkerim Bardakci
- Ozan Kabak
- Zeki Celik
- Arda Guler
- Salih Ozcan
- Ismail Yuksek
- Baris Alper Yilmaz
- Kerem Akturkoglu
- Can Uzun
- DT: Vincenzo Montella
Alineación de Francia
- Mike Maignan
- Andy Diouf
- Maxence Lacroix
- Dayot Upamecano
- Jules Kounde
- Adrien Rabiot
- Eduardo Camavinga
- Rayan Cherki
- Kylian Mbappe
- Michael Olise
- Desire Doue
- DT: Zinedine Zidane
En sintesis
- Zinedine Zidane debuta este viernes como seleccionador de Francia enfrentando a Turquía.
- Kylian Mbappé comanda el ataque titular galo en la jornada inaugural de la competencia.
- 12:45 horas de México arranca el partido correspondiente al Grupo 1 del torneo europeo.