¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Turquía vs. Francia por la Nations League 2026-27

Francia juega su primer partido en la Nations League de visitante ante Turquía y en el debut de Zinedine-Zidane como entrenador.

Desde las 12:45 hs de la Ciudad de México, Francia hará su debut en la UEFA Nations League 2026-27. El seleccionado que ahora dirige Zinedine Zidane comienza un nuevo camino en el torneo y forma parte del Grupo 1, con el objetivo de iniciar esta edición de la mejor manera.

Publicidad

En su estreno, el conjunto francés tendrá que visitar a Turquía, que buscará aprovechar la localía para plantearle un partido complicado a una de las selecciones más importantes del continente. Los locales llegan con la intención de hacerse fuertes ante su público y comenzar la competencia sumando.

Por nombres y jerarquía, Francia parte como favorita para quedarse con los tres puntos, aunque deberá demostrarlo dentro de la cancha. Del otro lado, Turquía quiere dar la sorpresa y conseguir una victoria frente a una de las grandes potencias europeas.

Alineación de Turquía

Ugurcan Cakir

Eren Elmali

Abdulkerim Bardakci

Ozan Kabak

Zeki Celik

Arda Guler

Salih Ozcan

Ismail Yuksek

Baris Alper Yilmaz

Kerem Akturkoglu

Can Uzun

DT: Vincenzo Montella

Publicidad

Alineación de Francia

Mike Maignan

Andy Diouf

Maxence Lacroix

Dayot Upamecano

Jules Kounde

Adrien Rabiot

Eduardo Camavinga

Rayan Cherki

Kylian Mbappe

Michael Olise

Desire Doue

DT: Zinedine Zidane

En sintesis