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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Turquía vs. Francia por la Nations League 2026-27

Francia juega su primer partido en la Nations League de visitante ante Turquía y en el debut de Zinedine-Zidane como entrenador.

Francia visita a Turquía en la Nations League.
© Getty ImagesFrancia visita a Turquía en la Nations League.

Desde las 12:45 hs de la Ciudad de México, Francia hará su debut en la UEFA Nations League 2026-27. El seleccionado que ahora dirige Zinedine Zidane comienza un nuevo camino en el torneo y forma parte del Grupo 1, con el objetivo de iniciar esta edición de la mejor manera.

En su estreno, el conjunto francés tendrá que visitar a Turquía, que buscará aprovechar la localía para plantearle un partido complicado a una de las selecciones más importantes del continente. Los locales llegan con la intención de hacerse fuertes ante su público y comenzar la competencia sumando.

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Por nombres y jerarquía, Francia parte como favorita para quedarse con los tres puntos, aunque deberá demostrarlo dentro de la cancha. Del otro lado, Turquía quiere dar la sorpresa y conseguir una victoria frente a una de las grandes potencias europeas.

Alineación de Turquía

  • Ugurcan Cakir
  • Eren Elmali
  • Abdulkerim Bardakci
  • Ozan Kabak
  • Zeki Celik
  • Arda Guler
  • Salih Ozcan
  • Ismail Yuksek
  • Baris Alper Yilmaz
  • Kerem Akturkoglu
  • Can Uzun
  • DT: Vincenzo Montella

Alineación de Francia

  • Mike Maignan
  • Andy Diouf
  • Maxence Lacroix
  • Dayot Upamecano
  • Jules Kounde
  • Adrien Rabiot
  • Eduardo Camavinga
  • Rayan Cherki
  • Kylian Mbappe
  • Michael Olise
  • Desire Doue
  • DT: Zinedine Zidane
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En sintesis

  • Zinedine Zidane debuta este viernes como seleccionador de Francia enfrentando a Turquía.
  • Kylian Mbappé comanda el ataque titular galo en la jornada inaugural de la competencia.
  • 12:45 horas de México arranca el partido correspondiente al Grupo 1 del torneo europeo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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