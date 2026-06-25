¿Por qué no juega Hakan Çalhanoğlu en Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El delantero turco no será parte del duelo de las Estrellas Crecientes ante los Yankees por el torneo internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Turquía y Estados Unidos se enfrentan este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles. Mientras los locales buscarán el puntaje ideal, los europeos buscarán despedirse del torneo con una sonrisa.

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Para este compromiso, el director técnico Vincenzo Montella no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El mediocentro Hakan Çalhanoğlu no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Hakan Çalhanoğlu en Turquía vs. Estados Unidos?

Con esta noticia, el delantero Salih Özcan se suma a la alineación titular y estará en el mediocampo central junto a Orkun Kökçü. Ambos serán la salida y sostén del equipo en la mitad del campo de juego.

¿Cuál será la alineación de Turquía vs. Estados Unidos sin Hakan Çalhanoğlu?

Sin Hakan Çalhanoğlu, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto americano: Çakır; Celik, Kabak, Bardakci, Elmalı, Kökçü, Özcan; Aydin, Güler, Yıldız; y Yilmaz.