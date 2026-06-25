La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo D del Mundial 2026: Así están Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

De a poco se van confirmando los equipos clasificados a la próxima instancia del Mundial 2026, y hoy termina una nueva jornada que definirá el Grupo D. Mientras tanto, entre viernes y sábado se disputarán los encuentros de los grupos restantes, para luego dar paso el domingo al inicio de los dieciseisavos de final.
En este grupo ya hay dos selecciones con su destino sellado: Estados Unidos y Turquía. Los anfitriones aseguraron su clasificación tras ganar sus dos primeros compromisos y lideran con autoridad, mientras que los europeos quedaron eliminados luego de sumar dos derrotas consecutivas y ya no tienen chances de avanzar.
Del otro lado, Paraguay y Australia se juegan todo en el cierre. Ambos llegan igualados en puntos y el que consiga la victoria avanzará directamente a la próxima fase, en donde esperarán que se confirme su próximo rival una vez terminados todos los encuentros.
Encuesta¿Paraguay podrá con Estados Unidos?
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En caso de empate, los oceánicos se asegurarían el segundo puesto por diferencia de gol, mientras que los sudamericanos dependerían de una combinación de resultados y la tabla de mejores terceros, aunque con un panorama complicado.
Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: TV y streaming online
Así marcha la tabla de posiciones del grupo D
En sintesis
- Estados Unidos y Turquía ya tienen sus destinos definidos como primero y eliminado del Grupo D, respectivamente.
- Paraguay y Australia se juegan hoy el pase directo restante de la zona en su enfrentamiento cara a cara.
- Un empate clasifica a Australia como segunda, mandando a Paraguay a esperar la tabla de los mejores terceros.