La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo D del Mundial 2026: Así están Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Así está la clasificación del Grupo D en tiempo real del Mundial 2026, con Estados Unidos liderando el grupo, seguido de Paraguay, Australia y Turquía.

De a poco se van confirmando los equipos clasificados a la próxima instancia del Mundial 2026, y hoy termina una nueva jornada que definirá el Grupo D. Mientras tanto, entre viernes y sábado se disputarán los encuentros de los grupos restantes, para luego dar paso el domingo al inicio de los dieciseisavos de final.

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En este grupo ya hay dos selecciones con su destino sellado: Estados Unidos y Turquía. Los anfitriones aseguraron su clasificación tras ganar sus dos primeros compromisos y lideran con autoridad, mientras que los europeos quedaron eliminados luego de sumar dos derrotas consecutivas y ya no tienen chances de avanzar.

Del otro lado, Paraguay y Australia se juegan todo en el cierre. Ambos llegan igualados en puntos y el que consiga la victoria avanzará directamente a la próxima fase, en donde esperarán que se confirme su próximo rival una vez terminados todos los encuentros.

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En caso de empate, los oceánicos se asegurarían el segundo puesto por diferencia de gol, mientras que los sudamericanos dependerían de una combinación de resultados y la tabla de mejores terceros, aunque con un panorama complicado.

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Así marcha la tabla de posiciones del grupo D

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