Real Madrid y Sevilla se enfrentan este sábado 20 de diciembre en lo que será el último juego de LaLiga para ambos hasta año nuevo. El partido, correspondiente a la Jornada 17 y el cual se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu, comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).
Con respecto al conjunto merengue, el Real Madrid viene de ganarle por 3-2 al Talavera por la Copa del Rey y de derrotar por 2-1 al Alavés en la jornada pasada. El equipo dirigido por Xabi Alonso busca terminar el año con un triunfo ante sus aficionados para no perderle pisada al Barcelona.
Por el lado de la visita, el Sevilla viene de quedar eliminado en la Copa del Rey luego de perder por 1-0 ante Alavés. Fue un duro golpe para el equipo de Matías Almeyda, aunque en LaLiga vienen de golear por 4-0 al Real Oviedo y buscarán el batacazo en el Santiago Bernabéu.
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Aurélién Tchouaméni
- Arda Güller
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Vinicius
- Kylian Mbappé
La alineación de Sevilla
- Vlachodimos
- Juanlu Sánchez
- José Angel Carmona
- Gudelj
- Marcao
- Suazo
- Agoumé
- Mendy
- Djibril Sow
- Alexis Sánchez
- Isaac Romero
