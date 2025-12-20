Real Madrid y Sevilla se enfrentan este sábado 20 de diciembre en lo que será el último juego de LaLiga para ambos hasta año nuevo. El partido, correspondiente a la Jornada 17 y el cual se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu, comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Con respecto al conjunto merengue, el Real Madrid viene de ganarle por 3-2 al Talavera por la Copa del Rey y de derrotar por 2-1 al Alavés en la jornada pasada. El equipo dirigido por Xabi Alonso busca terminar el año con un triunfo ante sus aficionados para no perderle pisada al Barcelona.

Por el lado de la visita, el Sevilla viene de quedar eliminado en la Copa del Rey luego de perder por 1-0 ante Alavés. Fue un duro golpe para el equipo de Matías Almeyda, aunque en LaLiga vienen de golear por 4-0 al Real Oviedo y buscarán el batacazo en el Santiago Bernabéu.

La alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Raúl Asencio

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Fran García

Aurélién Tchouaméni

Arda Güller

Jude Bellingham

Rodrygo

Vinicius

Kylian Mbappé

Publicidad

Publicidad

La alineación de Sevilla

Vlachodimos

Juanlu Sánchez

José Angel Carmona

Gudelj

Marcao

Suazo

Agoumé

Mendy

Djibril Sow

Alexis Sánchez

Isaac Romero