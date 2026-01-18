Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Real Sociedad vs. Barcelona por la Jornada 20 de LaLiga 2025-26

El líder visita el Estadio de Anoeta con la obligación de ganar para mantener la distancia con Real Madrid.

Por Leandro Barraza

Real Sociedad recibe a Barcelona por LaLiga
Real Sociedad recibe a Barcelona este domingo desde las 14:00 hs (CDMX) por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé visita el Estadio Anoeta con la confianza por los cielos tras la obtención de la Supercopa de España, pero en frente tendrá a un equipo que arrastra un invicto de tres partidos.

El Barça marcha líder del campeonato con 49 puntos. Sin embargo, la victoria de Real Madrid contra Levante puso al Merengue a tan solo un punto de los blaugranas con un partido más y los de Hansi Flick llegan a este partido con cierta presión.

Lamine Yamal será titular en FC Barcelona. No obstante, quien se perderá el encuentro en la visita será Raphinha como medida de precaución debido a un golpe en el muslo derecho.

Alineación de Real Sociedad

  • Remiro
  • Aramburu
  • Jon Martín
  • Zubeldia
  • Sergio Gómez
  • Carlos Soler
  • Turrientes
  • Brais
  • Kubo
  • Guedes
  • Oyarzabal
Alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Koundé
  • Cubarsí
  • Eric García
  • Balde
  • De Jong
  • Pedri
  • Fermín
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
