Real Sociedad recibe a Barcelona este domingo desde las 14:00 hs (CDMX) por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé visita el Estadio Anoeta con la confianza por los cielos tras la obtención de la Supercopa de España, pero en frente tendrá a un equipo que arrastra un invicto de tres partidos.
El Barça marcha líder del campeonato con 49 puntos. Sin embargo, la victoria de Real Madrid contra Levante puso al Merengue a tan solo un punto de los blaugranas con un partido más y los de Hansi Flick llegan a este partido con cierta presión.
Lamine Yamal será titular en FC Barcelona. No obstante, quien se perderá el encuentro en la visita será Raphinha como medida de precaución debido a un golpe en el muslo derecho.
Alineación de Real Sociedad
- Remiro
- Aramburu
- Jon Martín
- Zubeldia
- Sergio Gómez
- Carlos Soler
- Turrientes
- Brais
- Kubo
- Guedes
- Oyarzabal
Alineación de Barcelona
- Joan García
- Koundé
- Cubarsí
- Eric García
- Balde
- De Jong
- Pedri
- Fermín
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Ferran Torres
ver también
Marc André ter Stegen se marcha de Barcelona para jugar en otro equipo de LaLiga de España