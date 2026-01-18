Real Sociedad recibe a Barcelona este domingo desde las 14:00 hs (CDMX) por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé visita el Estadio Anoeta con la confianza por los cielos tras la obtención de la Supercopa de España, pero en frente tendrá a un equipo que arrastra un invicto de tres partidos.

El Barça marcha líder del campeonato con 49 puntos. Sin embargo, la victoria de Real Madrid contra Levante puso al Merengue a tan solo un punto de los blaugranas con un partido más y los de Hansi Flick llegan a este partido con cierta presión.

Lamine Yamal será titular en FC Barcelona. No obstante, quien se perderá el encuentro en la visita será Raphinha como medida de precaución debido a un golpe en el muslo derecho.

Alineación de Real Sociedad

Remiro

Aramburu

Jon Martín

Zubeldia

Sergio Gómez

Carlos Soler

Turrientes

Brais

Kubo

Guedes

Oyarzabal

Alineación de Barcelona

Joan García

Koundé

Cubarsí

Eric García

Balde

De Jong

Pedri

Fermín

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferran Torres