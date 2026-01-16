El mercado de fichajes comenzó a moverse en FC Barcelona. Si bien el conjunto catalán todavía no realizó incorporaciones, en las últimas horas se dio a conocer que Marc André ter Stegen saldrá del equipo a préstamo.

El portero alemán supo ser titular indiscutido años atrás, pero en el último tiempo perdió terreno con Joan García y se marcha cedido a otro equipo de LaLiga de España en busca de ganar rodaje de cara a la Copa del Mundo 2026.

Tal como informó Fabrizio Romano, Girona está ultimando detalles para cerrar la incorporación de Ter Stegen. Según el periodista italiano, ya hay un “acuerdo total” entre el equipo y el portero, por lo que el traspaso podría confirmarse más temprano que tarde.

“Quedan detalles por aclarar con el Barcelona sobre el movimiento en préstamo. El Girona, esperanzado en concretarlo la próxima semana”, agregó Romano sobre la situación de Marc André.

A pesar de esta salida, Hansi Flick se queda con dos porteros de garantía en la plantilla: el titular Joan García y el experimentado Wojciech Szczęsny, quien regresó del retiro para jugar en Barcelona.

Todos los títulos que ganó Marc André ter Stegen en Barcelona

Títulos nacionales:

La Liga (6): 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23, 2024-25

Copa del Rey (6): 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21, 2024-25

Supercopa de España (4): 2018, 2023, 2025, 2026

Títulos internacionales:

UEFA Champions League (1): 2014-15

Supercopa de Europa (1): 2015

Mundial de Clubes FIFA (1): 2015

En síntesis