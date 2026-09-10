¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Bodo Glimt por la Champions League 2026-27

Uno de los máximos candidatos al título está listo para realizar su debut en la UEFA Champions League. Este jueves, el Bayern Múnich juega en condición de local ante el Bodo Glimt. En ese sentido, se espera que el dueño de casa comience con el pie derecho con una alineación estelar ante una de las grandes sorpresas de la temporada.
El Bayern contará con la presencia de Luis Díaz desde el inicio. El colombiano se ha transformado en una pieza inamovible en el equipo de Vincent Kompany acompañando a Harry Kane en el frente de ataque.
Por el lado del los nórdicos, contarán con lo mejor que tienen a disposición y Sondre Auklend será la referencia de ataque más importante. Sin embargo, la búsqueda pasará por resistir el mayor tiempo posible con el arco en 0 e intentar generar peligro en las ocasiones que tengan a disposición.
El inicio del encuentro que se llevará a cabo en el Allianz Arena está previsto para las 13:00hs del Centro de México. Este enfrentamiento buscará determinar si se mantiene la racha que arrastra la primera jornada de los equipos más grandes dominando a los pequeños o si se revierte la historia.
Alineación de Bayern Múnich vs. Bodo Glimt
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Alphonso Davies
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Jamal Musiala
- Michael Olise
- Luis Díaz
- Harry Kane
Alineación de Bodo Glimt vs. Bayern Múnich
- Nikita Haikin
- Fredrik Sjøvold
- Odin L. Bjørtuft
- Villads Nielsen
- Fredrik André Bjørkan
- Joshua Kitolano
- Patrick Berg
- Sondre Brunstad Fet
- Ole Didrik Blomberg
- Andreas Helmersen
- Sondre Auklend
En síntesis
- Bayern Múnich debuta en la Champions League ante el Bodo Glimt en el Allianz Arena.
- Luis Díaz será titular en el ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane.
- El partido de Champions League comenzará a las 13:00hs del Centro de México.