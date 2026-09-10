¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Bodo Glimt por la Champions League 2026-27

Conoce quiénes serán los encargados de darle acción a uno de los partidos más importantes de la jornada.

Uno de los máximos candidatos al título está listo para realizar su debut en la UEFA Champions League. Este jueves, el Bayern Múnich juega en condición de local ante el Bodo Glimt. En ese sentido, se espera que el dueño de casa comience con el pie derecho con una alineación estelar ante una de las grandes sorpresas de la temporada.

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El Bayern contará con la presencia de Luis Díaz desde el inicio. El colombiano se ha transformado en una pieza inamovible en el equipo de Vincent Kompany acompañando a Harry Kane en el frente de ataque.

Por el lado del los nórdicos, contarán con lo mejor que tienen a disposición y Sondre Auklend será la referencia de ataque más importante. Sin embargo, la búsqueda pasará por resistir el mayor tiempo posible con el arco en 0 e intentar generar peligro en las ocasiones que tengan a disposición.

El inicio del encuentro que se llevará a cabo en el Allianz Arena está previsto para las 13:00hs del Centro de México. Este enfrentamiento buscará determinar si se mantiene la racha que arrastra la primera jornada de los equipos más grandes dominando a los pequeños o si se revierte la historia.

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Alineación de Bayern Múnich vs. Bodo Glimt

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Alphonso Davies

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Jamal Musiala

Michael Olise

Luis Díaz

Harry Kane

Alineación de Bodo Glimt vs. Bayern Múnich

Nikita Haikin

Fredrik Sjøvold

Odin L. Bjørtuft

Villads Nielsen

Fredrik André Bjørkan

Joshua Kitolano

Patrick Berg

Sondre Brunstad Fet

Ole Didrik Blomberg

Andreas Helmersen

Sondre Auklend

En síntesis

Bayern Múnich debuta en la Champions League ante el Bodo Glimt en el Allianz Arena.

debuta en la Champions League ante el Bodo Glimt en el Allianz Arena. Luis Díaz será titular en el ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane.

será titular en el ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane. El partido de Champions League comenzará a las 13:00hs del Centro de México.