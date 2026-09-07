El debut de Santi Giménez en Champions League con el Porto

Santiago Giménez ya hizo su debut en Portugal jugando con el Porto, pero ahora está a punto de aparecer en Champions League vistiendo esta camiseta. El conjunto de los Dragones Azules clasificó después de conseguir el título en la temporada anterior y ahora tiene la oportunidad de aparecer en esta competencia internacional.

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El mexicano ya no tuvo las oportunidades en el Milán, equipo que hoy disputa la Europa League, por lo que se le presenta esta posibilidad de recuperar su mejor nivel después de su lesión. Uno de los ideales para este partido, es que pueda hacerlo con una anotación y quitarse esa mala racha que ha venido creciendo de no conseguir goles.

Sin embargo, en esta ocasión no tendrá a un rival sencillo, ya que tendrá que medirse ante el Manchester City, el cuadro de la Premier League es uno de los que más ocasiones ha llegado a las fases finales de esta competencia, por lo que no representa una situación sencilla para el mexicano que busca concretar su primer gol con esta camiseta.

¿Cuándo debuta Santi en Champions League?

El encuentro se llevará a cabo este martes 8 de septiembre, la buena noticia para el conjunto portugués es que tendrán la posibilidad de enfrentarse a esta escuadra en casa, por lo que la cita será en el Estádio do Dragão en Porto a las 13:00 horas del centro de México, por lo que será uno de los partidos más esperados.

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¿Dónde ver el Porto vs Manchester City?

De acuerdo con los derechos de transmisión, este partido se podrá ver a través de TNT Sports en la televisión por cable, pero también mediante la plataforma de streaming de HBO Max.

En síntesis