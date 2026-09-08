Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online

Real Madrid e Inter se enfrentan por la primera fecha de la Champions League 2026-27. Todo lo que hay que saber para ver el partido en vivo por TV y streaming online.

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan este martes 8 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este choque representa uno de los duelos estelares para arrancar la máxima competición europea. El conjunto merengue busca arrancar con el pie derecho ante su gente en un torneo donde siempre parte como favorito, mientras que el cuadro italiano intentará dar el golpe de visitante ante un histórico rival.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán de este martes 8 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de TNT Sports en televisión de paga o vía streaming online por Max.

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network, TUDN y UniMás

Paramount+, CBS Sports Network, TUDN y UniMás España: Movistar Liga de Campeones y DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Madrid llega con un historial dominante frente a equipos italianos en el plano continental, habiendo ganado 19 de sus últimos 21 enfrentamientos ante clubes de la Serie A. El equipo blanco además mantiene una sólida racha en duelos directos sobre los Nerazzurri, imponiéndose en seis de sus últimos siete cruces.

Por su parte, el Inter de Milán busca romper una racha adversa en sus visitas a España, donde no ha logrado sumar victorias en sus últimos 13 compromisos. No obstante, el conjunto italiano destaca por su efectividad en la fase de grupos y por una ofensiva constante encabezada por Lautaro Martínez, prometiendo dar pelea en el Santiago Bernabéu.

En sintesis

Real Madrid e Inter de Milán juegan este martes 8 de septiembre la Champions League.

juegan este martes 8 de septiembre la Champions League. Santiago Bernabéu alberga el partido estelar a las 13:00 horas de México.

alberga el partido estelar a las 13:00 horas de México. TNT Sports y Max transmiten en vivo el encuentro para todo México.