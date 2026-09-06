Juventus vs. Milan: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del partido por la Serie A 2026-27

Conoce todo lo que tienes que saber sobre uno de los partidos más importantes de la temporada italiana.

Juventus y AC Milan protagonizan este domingo uno de los partidos más esperados del fútbol europeo dentro de la tercera jornada de la Serie A. El clásico entre la Vecchia Signora y el conjunto rossonero comenzará a las 12:45 horas (tiempo del Centro de México) / 20:45 hs (hora local de Italia) y se llevará a cabo en la cancha del Allianz Stadium en Turín.

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Ambas instituciones llegan al choque de este fin de semana con el objetivo de sumar una victoria crucial para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones y enviar una señal clara en la lucha por el Scudetto.

¿Por dónde ver el partido en México, Latinoamérica y España?

México: La transmisión del encuentro podrá seguirse en televisión de paga a través de la pantalla de ESPN , mientras que por streaming estará disponible en la plataforma Disney+ Premium .

La transmisión del encuentro podrá seguirse en televisión de paga a través de la pantalla de , mientras que por streaming estará disponible en la plataforma . Sudamérica y Centroamérica: En la mayor parte de los países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Perú, entre otros), el compromiso también se emitirá mediante las señales de ESPN y por la aplicación Disney+ .

En la mayor parte de los países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Perú, entre otros), el compromiso también se emitirá mediante las señales de y por la aplicación . España: Para el territorio español, las acciones en directo del duelo en el Allianz Stadium se podrán ver en exclusiva por la plataforma DAZN.

Alineaciones probables

Juventus: Guglielmo Vicario, Zeki Celik, Jhon Lucumí, Bremer, Pierre Kalulu, Douglas Luiz, Manuel Locatelli, Francisco Conceição, Jeremie Boga, Nicolás González, Randal Kolo Muani.

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Milan: Mike Maignan, Strahinja Pavlovic, Koni De Winter, Mario Gila, Davide Bartesaghi, Yunus Musah, Luka Modric, Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Gonçalo Ramos.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de la Juventus busca hacer valer la localía en Turín y mantener el buen ritmo colectivo mostrado en sus primeras presentaciones del campeonato. Los locales necesitan afianzar su contundencia en ataque ante un rival directo para no ceder puntos valiosos frente a su afición.

Por su parte, el AC Milan acude a Turín con la firme intención de llevarse unidades en uno de los estadios más complicados de la liga. La escuadra rossonera ha trabajado en solidez táctica durante la semana para contener el empuje de la Juve y explotar la velocidad en los contragolpes.

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En síntesis