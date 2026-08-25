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¿Quién es el Sabah FK y cómo clasificó a la Champions League 2026-2027?

Conoce a este equipo que podría ser uno de los "caballos negros" de la Champions League.

¿Quién es el Sabah FK y por qué clasificó a Champions League?
© @Footballogue¿Quién es el Sabah FK y por qué clasificó a Champions League?

El nuevo formato de la Champions League desde el año pasado, nos ha dado muchas sorpresas y ha permitido que se conozca el potencial de algunos clubes que en esta competencia eran “totales desconocidos”. Este es el caso del Sabah FK, quien el día de hoy clasificó a la Fase de Liga de la UEFA Champions League tras una remontada.

¿Cómo clasificaron a la Champions League?

Hoy se jugó la última ronda previa a la Fase de Liga, donde los ganadores clasificaban y los perdedores iban a Europa League. El Sabah protagonizó una remontada sobre el Hapoel Be’er Sheva de Israel que tras extenderse a los tiempos extra nos dejó un marcador de 5-2, para un global de 6-4, luego de haber caído en el primer duelo como visitante.

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Anteriormente, el cuadro ya había demostrado que era capaz de hacerse presentes cuando los resultados se ponían difíciles, ya que en la tercera ronda, perdió 2-1 ante el AGF Aarhus que jugaban en casa, pero ya como locales obtuvieron una victoria de 4-0 en el encuentro de vuelta lo que les permitió llegar a los playoffs.

¿Quién es el Sabah FK?

Es un conjunto de la Premyer League de Azerbaijan, que actualmente ocupa la posición número 5 en la tabla de su liga. El equipo está dirigido por Valdas Dambrauskas y tiene en la plantilla a jugadores como Christian Nwachukwu y Umarali Rakhmonaliev, quienes se hicieron presentes en esta proeza de clasificar a la Champions League.

El club tiene apenas 8 años de haber sido fundado, es decir, en 2017; su debut lo hicieron en la segunda división y a mitad de año consiguieron su ascenso directo a la primera división; en 2018 quedaron en séptimo lugar; en 2019 en sexto; en 2020 en sexto; en 2021 en quinto; en 2022 en segundo; en 2023 en tercero; en 2024 en quinto y en 2025 salieron campeones, lo que les dio la oportunidad de pelear en estas fases de la UCL.

¿Dónde juegan?

Su estadio es el Bank Respublika Arena con un aforo de 9 mil asistentes, anteriormente llamado Alinja Arena y situado en el municipio de Masazir a las afueras de Bakú. De acuerdo con Transfermarkt, el club está valuado en 17 millones de euros. Cuenta con 25 jugadores en su plantilla, y el promedio de edad que tienen es de 26.5 años.

En síntesis

  • Sabah FK clasificó a la Champions League tras vencer al Hapoel Be’er Sheva.
  • Marcador global 6-4 tras conseguir una victoria de 5-2 en tiempos extra.
  • Fundado en 2017, el equipo de Azerbaiyán está valuado en 17 millones de euros.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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