¿Quién es el Sabah FK y por qué clasificó a Champions League?

El nuevo formato de la Champions League desde el año pasado, nos ha dado muchas sorpresas y ha permitido que se conozca el potencial de algunos clubes que en esta competencia eran “totales desconocidos”. Este es el caso del Sabah FK, quien el día de hoy clasificó a la Fase de Liga de la UEFA Champions League tras una remontada.

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¿Cómo clasificaron a la Champions League?

Hoy se jugó la última ronda previa a la Fase de Liga, donde los ganadores clasificaban y los perdedores iban a Europa League. El Sabah protagonizó una remontada sobre el Hapoel Be’er Sheva de Israel que tras extenderse a los tiempos extra nos dejó un marcador de 5-2, para un global de 6-4, luego de haber caído en el primer duelo como visitante.

Anteriormente, el cuadro ya había demostrado que era capaz de hacerse presentes cuando los resultados se ponían difíciles, ya que en la tercera ronda, perdió 2-1 ante el AGF Aarhus que jugaban en casa, pero ya como locales obtuvieron una victoria de 4-0 en el encuentro de vuelta lo que les permitió llegar a los playoffs.

¿Quién es el Sabah FK?

Es un conjunto de la Premyer League de Azerbaijan, que actualmente ocupa la posición número 5 en la tabla de su liga. El equipo está dirigido por Valdas Dambrauskas y tiene en la plantilla a jugadores como Christian Nwachukwu y Umarali Rakhmonaliev, quienes se hicieron presentes en esta proeza de clasificar a la Champions League.

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El club tiene apenas 8 años de haber sido fundado, es decir, en 2017; su debut lo hicieron en la segunda división y a mitad de año consiguieron su ascenso directo a la primera división; en 2018 quedaron en séptimo lugar; en 2019 en sexto; en 2020 en sexto; en 2021 en quinto; en 2022 en segundo; en 2023 en tercero; en 2024 en quinto y en 2025 salieron campeones, lo que les dio la oportunidad de pelear en estas fases de la UCL.

¿Dónde juegan?

Su estadio es el Bank Respublika Arena con un aforo de 9 mil asistentes, anteriormente llamado Alinja Arena y situado en el municipio de Masazir a las afueras de Bakú. De acuerdo con Transfermarkt, el club está valuado en 17 millones de euros. Cuenta con 25 jugadores en su plantilla, y el promedio de edad que tienen es de 26.5 años.

En síntesis

Sabah FK clasificó a la Champions League tras vencer al Hapoel Be’er Sheva.

clasificó a la Champions League tras vencer al Hapoel Be’er Sheva. Marcador global 6-4 tras conseguir una victoria de 5-2 en tiempos extra.

tras conseguir una victoria de 5-2 en tiempos extra. Fundado en 2017, el equipo de Azerbaiyán está valuado en 17 millones de euros.