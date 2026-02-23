Por la Jornada 27 de la Premier League 2025-26, Everton y Manchester United chocan este lunes 23 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Hill Dickinson Stadium de la ciudad de Liverpool. Un duelo clave por el ingreso a las copas internacional del próximo curso.
El equipo a cargo de David Moyes viene de cosechar una dolorosa derrota también en su casa y ante su gente en manos del Bournemouth por 2-1. Con 37 unidades, el equipo está solo 8 puntos del boleto a la Europa League 2026-27, casualmente lugar que ocupa su lugar del día.
Del lado del equipo dirigido por Michael Carrick arriban a este compromisos tras un empate 1-1 en condición de visitante contra West Ham. Con 45 puntos, el equipo rojo es 5° en la tabla pero tiene los mimos puntos que Chelsea, un puesto arriba, y Liverpool, un lugar por debajo por la diferencia de gol.
La posible alineación de Everton vs. Manchester United por la Premier League 2025-26
- Jordan Pickford
- Nathan Patterson
- James Tarkowski
- Jarrad Branthwaite
- Vitali Mykolenko
- James Garner
- Idrissa Gueye
- Kiernan Dewsbury-Hall
- Tyrique George
- Iliman Ndiaye
- Thierno Barry
- DT: David Moyes
La posible alineación de Manchester United vs. Everton por la Premier League 2025-26
- Senne Lammens
- Diogo Dalot
- Harry Maguire
- Lisandro Martínez
- Luke Shaw
- Kobbie Mainoo
- Casemiro
- Bruno Fernandes
- Amad Diallo
- Matheus Cunha
- Bryan Mbeumo
- DT: Michael Carrick
