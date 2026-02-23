Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Las probables alineaciones de Everton vs. Manchester United por la Jornada 27 de la Premier League 2025-26

Los Toffees y los Red Devils se enfrentan por una nueva jornada del torneo de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Everton y Manchester United se cruzan por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra
Everton y Manchester United se cruzan por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra

Por la Jornada 27 de la Premier League 2025-26Everton y Manchester United chocan este lunes 23 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Hill Dickinson Stadium de la ciudad de Liverpool. Un duelo clave por el ingreso a las copas internacional del próximo curso.

El equipo a cargo de David Moyes viene de cosechar una dolorosa derrota también en su casa y ante su gente en manos del Bournemouth por 2-1. Con 37 unidades, el equipo está solo 8 puntos del boleto a la Europa League 2026-27, casualmente lugar que ocupa su lugar del día.

Del lado del equipo dirigido por Michael Carrick arriban a este compromisos tras un empate 1-1 en condición de visitante contra West Ham. Con 45 puntos, el equipo rojo es 5° en la tabla pero tiene los mimos puntos que Chelsea, un puesto arriba, y Liverpool, un lugar por debajo por la diferencia de gol.

La posible alineación de Everton vs. Manchester United por la Premier League 2025-26

  • Jordan Pickford
  • Nathan Patterson
  • James Tarkowski
  • Jarrad Branthwaite
  • Vitali Mykolenko
  • James Garner
  • Idrissa Gueye
  • Kiernan Dewsbury-Hall
  • Tyrique George
  • Iliman Ndiaye
  • Thierno Barry
  • DT: David Moyes
La posible alineación de Manchester United vs. Everton por la Premier League 2025-26

  • Senne Lammens
  • Diogo Dalot
  • Harry Maguire
  • Lisandro Martínez
  • Luke Shaw
  • Kobbie Mainoo
  • Casemiro
  • Bruno Fernandes
  • Amad Diallo
  • Matheus Cunha
  • Bryan Mbeumo
  • DT: Michael Carrick
Dónde ver EN VIVO Everton vs. Manchester United por la Premier League: canales de TV y streaming online

