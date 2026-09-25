¿Por qué no juega Jérémy Doku en Italia vs. Bélgica por la Nations League 2026-27?

Conoce el motivo por el que la estrella se queda fuera del encuentro más esperado del día

La marcha de la UEFA Nations League 2026-27 vive un choque estelar entre dos potencias del continente con el duelo que enfrenta a Bélgica contra Italia. Sin embargo, el conjunto de los Diablos Rojos afronta este duro compromiso internacional lamentando la ausencia de una de sus piezas más desequilibrantes, ya que Jérémy Doku quedó fuera de la convocatoria y no podrá aportar su explosividad por las bandas.

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La razón por la que Doku se pierde el Italia vs. Bélgica

La razón de su baja obligada se remonta a un mes atrás, cuando el atacante sufrió un infortunio físico durante un partido con la camiseta del Manchester City. El extremo padeció una lesión muscular en la pantorrilla de la cual todavía no logra restablecerse por completo, un problema que lo mantiene en pleno proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club inglés.

Para cubrir la vacante que dejó la estrella del conjunto ciudadano en la alineación estelar, el cuerpo técnico de la selección belga apostó por una variante de reemplazo. El encargado de saltar al campo de juego desde el arranque para ocupar el sector izquierdo de la ofensiva es Diego Moreira, el joven futbolista que milita en las filas del Milan.

Con la pelota en movimiento frente a la Azzurra, Bélgica confía en la frescura de su reemplazante para lastimar la estructura defensiva rival en este inicio de torneo. Mientras tanto, Doku continúa enfocado en completar su etapa de recuperación en Inglaterra con la meta puesta en regresar a la actividad oficial tanto en el torneo local como con su seleccionado nacional.

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En síntesis