Newcastle y Chelsea serán los encargados de abrir la jornada futbolera de este sábado, cuando se vean las caras en el marco de la fecha 17 de la Premier League 2025-26. En lo que será el primer partido del día en todo el mundo, dos equipos con realidades diferentes miden sus fuerzas en un compromiso de importantes ausencias.

La baja más relevante para este encuentro la tendrá la visita: los ‘Blues’ no podrán utilizar a Estevão, quien fuera uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada. Pese a su corta edad, el crack brasileño ha tenido un impacto inmediato en el equipo y eso le ha permitido sumar muchos minutos y mostrar sus credenciales.

En esta presentación matutina en el St James’ Park, Estevão no tendrá lugar en el juego dado que viene de padecer una pequeña lesión muscular. Ese inconveniente ya lo había dejado fuera del cotejo entre-semana ante Cardiff, y lo vuelve a marginar para enfrentar a Newcastle. El atacante quedará fuera de la convocatoria para el juego.

Estevao acompañará al equipo, pero no jugará [Foto: Getty]

“Probablemente esté de regreso para el partido con Aston Villa”, reveló Enzo Maresca, DT del Chelsea, en la rueda de prensa previa a Newcastle. Los de Londres recibirán a los ‘Villanos’ dentro de una semana, por lo que Estevão todavía tiene tiempo de ponerse bien. Estos días serán claves para que se recuper y esté a disposición para ese duelo.

No obstante, la ausencia del brasileño no será la única para el Chelsea ante Newcastle: Levi Colwill, Liam Delap, Romeo Lavia y Dario Essugo también son baja en los ‘Blues’. Además, continúa la suspensión para Mykhailo Mudryk. Por el lado de las ‘Urracas’, la situación es similar: Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman, Dan Burn y Tino Libramento se perderán el encuentro por lesiones.

El partido Newcastle vs. Chelsea se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre, con sede en el St James’ Park (Tyne and Wear, Reino Unido), desde las 06.30 horas del Centro de México. El compromiso, correspondiente a la jornada 17 de la Premier League 2025-26, se podrá sintonizar en México por las pantallas de TNT, TNT Sports y HBO Max.

