¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Italia vs. Bélgica por la Nations League 2026-27?

El histórico delantero belga no será titular ante Italia en el debut de su equipo en la Nations League 2026-27.

Bélgica quiere conseguir un triunfo importante en su visita a Italia, en el Estadio Olímpico de Roma, por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. El seleccionado belga comienza una nueva etapa bajo la conducción de Mark van Bommel, con el objetivo de sumar desde el debut.

Publicidad

El partido comenzará desde las 12:45 hs y la visita intentará hacerse fuerte fuera de casa, mientras que el equipo local quiere comenzar su nuevo proyecto con tres puntos importantes.

Después de este encuentro, Bélgica tendrá otro compromiso de máxima exigencia: el lunes será local ante Francia, nuevamente por la Nations League. El nuevo entrenador busca darle continuidad al buen rendimiento que mostró el equipo en el último Mundial.

Para este debut, Romelu Lukaku no será titular. El delantero sigue formando parte del proyecto de Van Bommel, pero comenzará el partido en el banco de suplentes y esperará su oportunidad durante el encuentro.

Publicidad

Los titulares de Bélgica ante Italia

Senne Lammens

Timothy Castagne

Ngoy

Mechele

Maxim De Cuyper

Raskin

Youri Tielemans

Moreira

Kevin De Bruyne

Mika Godts

Charles De Ketelaere

En sintesis