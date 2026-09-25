¿Dónde y en qué estadio juegan Italia vs. Bélgica por la Nations League 2026-27?

Italia recibe a Bélgica este viernes por la primera fecha de la UEFA Nations League 2026-27. El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Roma y comenzará a las 12:45 horas de México.

Italia y Bélgica se enfrentarán este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 horas de la Ciudad de México, por la primera jornada de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro corresponde al Grupo A1 y tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Roma.

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Bélgica llega como favorita para este partido después de haber disputado el último Mundial, donde alcanzó los cuartos de final. En el último tiempo, además, los belgas han conseguido mejores resultados que Italia, que no logró clasificarse a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, Italia comenzó un nuevo proyecto con el regreso de Roberto Mancini al banco de suplentes. La Azzurra buscará reconstruirse, volver a competir al máximo nivel, pelear por la Nations League y comenzar a preparar desde ahora el próximo ciclo mundialista.

Los datos del Estadio Olímpico de Roma

El Stadio Olimpico está ubicado en Roma y es uno de los principales escenarios deportivos de Italia. Su historia se remonta al proyecto del Foro Itálico y, tras diferentes etapas de construcción y remodelación, fue inaugurado en su actual concepción para los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

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El recinto fue escenario de las ceremonias de apertura y clausura de aquellos Juegos y también albergó partidos del Mundial de Italia 1990, incluida la final del torneo. Actualmente es utilizado habitualmente por Roma y Lazio, además de recibir encuentros de la selección italiana y otros eventos deportivos. Su capacidad es para poco más de 72.000 espectadores.

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