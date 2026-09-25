¿Por qué no juega Kenan Yildiz en Turquía vs. Francia por la UEFA Nations League 2026-27?

Turquía recibe este viernes a Francia en el comienzo de la UEFA Nations League y no puede contar con Kenan Yildiz.

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por su primer partido de la nueva edición de la UEFA Nations League. El encuentro comienza a las 12:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Kocaeli Stadyumu, ubicado en la ciudad de Izmit.

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Francia comienza un nuevo ciclo con Zinedine Zidane como entrenador, mientras que en Turquía continúa Vincenzo Montella pese al fracaso en el Mundial 2026. Por desgracia, el técnico italiano no puede contar para este partido con Kenan Yildiz, una de sus principales figuras.

Kenan Yildiz ni siquiera fue convocado debido a una lesión. El futbolista de la Juventus sufrió la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo a comienzos de la temporada y todavía le quedarían unos dos meses de recuperación.

De esta manera, Turquía perdió a uno de sus mejores jugadores para esta Fecha FIFA y Arda Güler, el futbolista del Real Madrid, tendrá que liderar a su selección en busca de dar la sorpresa frente a Francia.

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La alineación de Turquía ante Francia