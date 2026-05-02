Por la Jornada 35 de Premier League 2025-26, Manchester United y Liverpool se enfrentan este domingo 3 de mayo desde las 8:30 horas (Ciudad de México) en Old Trafford. Con objetivos similares, los equipos van por la victoria en una nueva edición del Clásico de Inglaterra.
Del lado del equipo a cargo de Michael Carrick, viene de una buena victoria de local por 2-1 ante Brentford por la jornada anterior y se ilusiona con volver a jugar la próxima UEFA Champions League. Con 61 unidades, el equipo marcha 3° en la tabla de posiciones.
Los hombres dirigidos por Arsne Slot arriban luego de vencer por 3-1 en condición de local al Crystal Palace. Con 58 unidades y en la 4° colocación, los de rojo buscarán ganar para asentarse en la zona de UEFA Champions League y empezar a perfilar la clasificación al torneo.
¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Manchester United vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?
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¿A qué hora juegan Manchester United vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?
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