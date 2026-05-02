Dónde ver EN VIVO Osasuna vs. Barcelona por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Osasuna y Barcelona se enfrentan este sábado 2 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio El Sadar y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Es cuestión de tiempo para que el conjunto culé vuelva a coronarse en LaLiga. Pero más allá de eso, el Barcelona quiere seguir obteniendo triunfos pese a algunas bajas importantes mientras que Osasuna todavía tiene un objetivo en mente.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Osasuna y Barcelona de este sábado 2 de mayo no es transmitido en TV abierta en México y la única opción para observar el encuentro es a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo ver el juego en distintos países.

México : Sky Sports

: Sky Sports Centroamérica : Sky Sports

: Sky Sports Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Estados Unidos : ESPN

: ESPN España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

El Barcelona le lleva 11 puntos al Real Madrid con 15 unidades en juego. Por cómo viene todo encaminado, el conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá la oportunidad de coronarse campeón el próximo fin de semana, precisamente cuando jueguen el clásico entre ambos.

Por su parte, Osasuna está 9° en la clasificación con 42 puntos pero está tan solo a 2 unidades del Celta de Vigo, el séptimo posicionado, por lo que el conjunto local sueña con meterse en una competición europea pensando en la próxima temporada.

En síntesis

El Barcelona visita a Osasuna este sábado 2 de mayo por la Jornada 34.

El partido inicia a las 13:00hs (CDMX) en el Estadio El Sadar.

En México la transmisión es exclusiva a través de Sky Sports.