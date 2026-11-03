El histórico exfutbolista de las Águilas sorprendió al mencionar a una figura internacional como posible refuerzo del equipo. Su propuesta ilusiona a los aficionados azulcremas de cara al próximo torneo.

El América tiene un solo objetivo antes de que termine el año y es convertirse nuevamente en campeón del futbol mexicano. Las Águilas tuvieron un buen torneo hasta el momento, aunque también registraron algunos resultados irregulares en determinados encuentros. Por ahora, comparten el primer lugar de la clasificación con Cruz Azul y Chivas, pero se mantienen en la cima gracias a su diferencia de gol.

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La intención del equipo azulcrema es terminar la primera fase de la mejor manera posible para después concentrarse en la Liguilla, donde buscará pelear por el título. Mientras tanto, los posibles refuerzos comienzan a aparecer en el radar y siempre hay voces autorizadas para hablar del presente y el futuro de la institución.

En esta oportunidad fue el turno de Miguel Layún, histórico futbolista del América y alguien que conoce muy bien lo que significa defender esa camiseta. El exjugador sorprendió al mencionar a una figura internacional que le gustaría ver en el equipo de cara al próximo torneo: Paulo Dybala.

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“Si yo fuera el técnico del América en un futuro, si tuviera injerencia me traería a la Joya Dybala para el próximo torneo”, expresó Layún al proponer al atacante argentino como un posible refuerzo para las Águilas.

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El contrato de Paulo Dybala con la Roma y cuánto vale

Paulo Dybala tiene contrato con la Roma hasta el 30 de junio de 2027, después de extender su vínculo con el conjunto italiano en julio de 2026. Por lo tanto, si el América quisiera avanzar por su fichaje, debería negociar con la institución de la Serie A o esperar a que se acerque el final de su contrato.

En cuanto a su valor de mercado, el atacante argentino está tasado en 5 millones de euros, según Transfermarkt. Se trata de una cifra que permite dimensionar cuánto representa actualmente la ficha de un futbolista que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y que cuenta con una importante trayectoria en el futbol europeo.

En sintesis

Miguel Layún propuso el fichaje de Paulo Dybala para el Club América el próximo torneo.

de Paulo Dybala para el Club América el próximo torneo. Paulo Dybala tiene contrato vigente con la Roma de Italia hasta el 30 de junio de 2027.

con la Roma de Italia hasta el 30 de junio de 2027. Transfermarkt tasa a Paulo Dybala en un valor de mercado de 5 millones de euros.