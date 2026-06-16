¿Por qué Paulo Dybala no juega el Mundial 2026 con la Selección Argentina?

El delantero de la Roma no forma parte de la lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Los motivos de su ausencia, la decisión del cuerpo técnico y cómo quedó afuera de la nómina definitiva de la Selección Argentina.

La Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia por la primera jornada de la fase de grupos. La Albiceleste comienza la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la ilusión de volver a pelear por la Copa del Mundo y ratificar su lugar entre las mejores selecciones del planeta.

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Para esta nueva cita mundialista, Lionel Scaloni mantiene gran parte de la base que se consagró campeona hace cuatro años. Varias de las figuras que levantaron el trofeo en Qatar siguen siendo piezas importantes dentro del plantel y buscarán repetir la histórica conquista conseguida en Medio Oriente.

Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención entre los aficionados fue la de Paulo Dybala. El atacante de la Roma fue un futbolista muy importante para la Selección Argentina durante los últimos años y formó parte del grupo que consiguió la Copa del Mundo en 2022.

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La ausencia de la “Joya” responde a una decisión de Lionel Scaloni. Si bien el entrenador siempre lo tuvo en consideración y valoró sus condiciones, entendió que otros futbolistas llegaban en mejor momento para integrar la lista definitiva del Mundial.

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Además, Dybala atravesó una temporada complicada por las lesiones. Los problemas físicos le impidieron tener continuidad durante gran parte del año y eso terminó afectando sus posibilidades de estar presente en la lista de 26 convocados.

Campeones del mundo en Qatar 2022 que no fueron convocados al Mundial 2026

Ángel Di María (retiro de la selección). Paulo Dybala (decisión técnica). Franco Armani (retiro de la selección). Papu Gómez (no volvió a jugar en la selección). Germán Pezzella (decisión técnica). Marcos Acuña (decisión técnica). Ángel Correa (decisión técnica). Juan Foyth (lesión). Guido Rodríguez (decisión técnica).

En sintesis

La Selección Argentina debuta frente a Argelia en la fase de grupos del Mundial.

debuta frente a Argelia en la fase de grupos del Mundial. El delantero Paulo Dybala quedó fuera de la convocatoria final por una decisión técnica.

quedó fuera de la convocatoria final por una decisión técnica. Un total de nueve campeones de Qatar 2022 no fueron convocados al Mundial 2026.