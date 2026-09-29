¿Por qué no juega Rodri Hernández en España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026-27?

España juega contra Croacia y Rodri Hernández no forma parte de la alineación titular. El motivo de esta decisión.

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre en el segundo partido de ambas selecciones por la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla e inicia a las 12:45hs (CDMX).

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La vigente campeona del mundo viene de ganarle por 3-2 a Inglaterra en un partido apasionante con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Unos días después de dicho juego, Luis de La Fuente tomó la decisión de que Rodri Hernández no sea titular.

El futbolista del Barcelona no tiene ninguna lesión y su suplencia se explica porque el entrenador de España decidió hacer una breve rotación en el equipo titular de La Roja.

Se espera que Rodri Hernández sume minutos en la segunda mitad y otros jugadores como Pedri, Dani Olmo y Aymeric Laporte tampoco están presentes en la alineación inicial de España para el partido contra Croacia.

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La alineación de España ante Croacia