Después de los amistosos de este mes frente a Uruguay y Paraguay, en los que México empató y perdió, respectivamente, el Tri no volverá a jugar de manera oficial hasta marzo de 2026, cuando inicie una nueva Fecha FIFA. En ese momento faltarán nada más que tres meses para el comienzo del Mundial 2026.

Desde hace semanas surgió la información de que la Selección Mexicana estaba cerrando un amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo para marzo, con la idea de reestrenar el Estadio Azteca luego de sus remodelaciones para que esté apto para el Mundial.

Sin embargo, en las últimas horas, Gibrán Araige, periodista de TUDN que sigue el día a día de la Selección Mexicana, reveló que hay un inconveniente en la actualidad en la negociación entre el Tri y Portugal: el horario en el que se jugaría el amistoso.

Según lo comentado por la fuente mencionada, la Federación Mexicana de Futbol quiere que el partido se dispute a la noche de México, lógicamente porque ese sería el horario estelar. No obstante, el deseo de Portugal es que el amistoso se juegue a la tarde de México para que más gente pueda verlo en Europa.

Cristiano Ronaldo contra México en la Copa Confederaciones 2017 (Getty Images)

De esta manera, la negociación sigue pero no parece un detalle tan importante como para que ambas selecciones no puedan llegar a un acuerdo y que el amistoso se termine confirmando. Contar con la Portugal de Cristiano Ronaldo para reinaugurar el Estadio Azteca sería un gran evento para el país entero.

Los otros amistosos de México

Además de Portugal, el equipo de Javier Aguirre tendría que enfrentar a otro rival en la Fecha FIFA de marzo, pero en este sentido no han habido reportes. Por otro lado, la Selección Mexicana en enero tendrá un microciclo avalado por la Liga MX y el Tri espera disputar algún partido, aunque aún no hay nada confirmado.

Enero de 2026 no es una Fecha FIFA, por lo que a México se le complica más el hecho de concretar amistosos que le sirvan. Recordemos que, en enero de este año, el Tri viajó a Sudamérica para enfrentar a Inter de Porto Alegre en Brasil y a River Plate en Buenos Aires.

En síntesis