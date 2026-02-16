Es tendencia:
¿Por qué no juega Marc-André ter Stegen en Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26?

El guardameta alemán no será titular en el partido de los Tozudos ante los Blaugranas por la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26Girona y Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Municipal de Montilivi de la ciudad de Gerona. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

Para este partido, el director técnico Michel Sánchez no contará con un jugador que suele ser titular. El portero alemán Marc-André ter Stegen no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador sufrió una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y no volverá hasta dentro algunos meses

Con esta noticia, el portero argentino Paulo Gazzaniga se sumará al conjunto titular y se ocupará de estar en un complejo puesto que deberá aprovechar al máximo para sumar consideración con el director técnico de cara a los desafíos venideros.

Sin Marc-André ter Stegen, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Blaugranas: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Martinez; Martín, Lemar, Beltrán; Tsygankov, Vanat y Gil.

