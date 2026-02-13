El abultado resultado del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona provocó asombro entre propios y extraños. El Colchonero aplastó al Barça por 4-0 y generó un sinfín de repercusiones en la prensa, aficionados y expertos. Ahora bien, este viernes llegó la reacción de Álvaro Arbeloa y sus palabras no pasaron desapercibidas.

El entrenador de Real Madrid dio una conferencia de prensa en el marco del partido con la Real Sociedad por LaLiga de España y, al ser consultado por la derrota del Barcelona por Copa del Rey, contestó: “¿El 4-0? Nada que comentar; pregunta al Barça y a Flick”.

Esto podría sonar como una respuesta normal, pero tiene un trasfondo. Antes del duelo entre Atlético y Barcelona, a Hansi Flick le consultaron su opinión sobre aquellos que le restaban mérito al Barça por haber llegado a semifinales de Copa del Rey sin enfrentar a equipos de Primera División, a lo que el alemán contestó: “Pregúntale a Real Madrid”.

Esto fue en alusión a que el Merengue había quedado eliminado a manos de Albacete en octavos de final, un partido que además significó el debut de Arbeloa en el banquillo del Madrid como reemplazo de Xabi Alonso.

La reacción de Vinicius al enterarse de la goleada del Atlético de Madrid

El extremo de Real Madrid se encontraba en un evento con Ibai Llanos durante el partido en el Metropolitano, pero las cámaras captaron el momento exacto en el que el creador de contenido español, aficionado confeso de la Casa Blanca, le cuenta a Vini el resultado del encuentro.

