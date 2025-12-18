¿Por qué no juegan Rafael Leao y Luka Modric en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-25?

Rafael Leao es la gran estrella del Milan. De hecho, el extremo portugués es seguido de muy cerca por los grandes equipos del continente que buscan romper el mercado de fichajes con una incorporación estrella. Sin embargo, en el encuentro de este jueves ante Napoli por la semifinal de la Supercopa Italia será una de las bajas importantes del Rossonero junto a Luka Modric.

El motivo de las ausencias de Leao y Modric en Milan vs. Napoli

En Arabia Saudita, el Milan buscará seguir con vida en una de las competencias que más busca conquistar. El defensor del título se enfrentará al duro Napoli, pero lo hará sin el portugués y el croata. En el caso de Leao, la última prueba física no dejó buenas sensaciones, por lo que se decidió que no vaya ni al banco de suplentes.

Por otro lado, Modric sí será parte de los sustitutos, por lo que su ausencia se explica desde el deseo de regular la cantidad de minutos. El centrocampista ya tiene 40 años y el Milan deseo tenerlo en plenitud para los momentos más importantes del año, apelando al buen recambio y profundidad de la plantilla que se preparó para pelear en todos los frentes.

En el caso de Leao, el reemplazante del portugués será Christian Pulisic. Capitán América acompañará a Christopher Nkunku en el frente de ataque, mientras que el lugar de Modric será ocupado por Ardon Jashari, aunque será una opción si Massimiliano Allegri decide que salte al campo de juego.

