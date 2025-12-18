Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de Italia

¿Dónde y en qué estadio se juega Napoli vs. Milan por las semifinales de la Supercopa de Italia?

El encuentro que definirá al primer finalista de este certamen no se disputará en suelo italiano.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Napoli y Milan no juegan en Italia por la Supercopa
© GETTY IMAGESNapoli y Milan no juegan en Italia por la Supercopa

El año finalizará con un nuevo título para un equipo italiano. Napoli, Milan, Inter y Bolonia lucharán por coronarse campeones de la Supercopa de Italia 2025, pero lo curioso es que este certamen se llevará a cabo afuera de Europa. Por eso, el equipo de Santiago Giménez enfrentará al conjunto celeste a varios kilómetros de ‘La Capital de la Moda’.

Publicidad

Napoli y Milan se ven las caras desde las 13:00 hs (CDMX) en busca del primer boleto para la gran final. Sin embargo, el encuentro se disputará en Medio Oriente, más precisamente en el Al-Awwal Park de Riad. Este tipo de traslados se están volviendo cada vez más comunes en el futbol europeo e Italia no es la excepción.

Al -Awwal Park albergará la semifinal entre Napoli y Milan (GETTY IMAGES)

Al -Awwal Park albergará la semifinal entre Napoli y Milan (GETTY IMAGES)

Principales características del Al-Awwal Park

Al-Awwal Park es un estadio de fútbol moderno situado en Riad, Arabia Saudita, construido entre 2011 y 2014 y finalmente inaugurado el 7 de mayo de 2015 sobre el campus de la King Saud University, aunque desde entonces ha sufrido varios cambios de nombre por motivos comerciales y de patrocinio. Su capacidad actual ronda los 25 000 espectadores.

Publicidad

Originalmente conocido como King Saud University Stadium y luego como Mrsool Park, en 2023 pasó a llamarse Al-Awwal Park tras un acuerdo de patrocinio, y es propiedad de la universidad pero operado por la Saudi Media Company (SMC). Desde octubre de 2020 es el estadio local del Al-Nassr, uno de los clubes más importantes de la Saudi Pro League desde que arribó nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Además, ha albergado eventos destacados como la final de la AFC Champions League y espectáculos deportivos de gran escala. Por último, se espera que tras una ampliación aumente su capacidad a más de 46.000 espectadores para eventos como la Copa Asiática 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034.

En síntesis

  • Napoli y Milan disputan la semifinal de la Supercopa de Italia 2025 en Riad.
  • El equipo de Santiago Giménez busca el pase a la final a las 13:00 hs.
  • El estadio Al-Awwal Park de Arabia Saudita tiene una capacidad actual de 25.000 espectadores.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juegan Rafael Leao y Luka Modric en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-25?
UEFA

¿Por qué no juegan Rafael Leao y Luka Modric en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-25?

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia?
Mexicanos en el extranjero

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia?

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-26
UEFA

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-26

¿Cómo quedó el Ranking CONCACAF tras el título de Toluca y la derrota de Cruz Azul?
Concacaf

¿Cómo quedó el Ranking CONCACAF tras el título de Toluca y la derrota de Cruz Azul?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo