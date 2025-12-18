El año finalizará con un nuevo título para un equipo italiano. Napoli, Milan, Inter y Bolonia lucharán por coronarse campeones de la Supercopa de Italia 2025, pero lo curioso es que este certamen se llevará a cabo afuera de Europa. Por eso, el equipo de Santiago Giménez enfrentará al conjunto celeste a varios kilómetros de ‘La Capital de la Moda’.

Publicidad

Publicidad

Napoli y Milan se ven las caras desde las 13:00 hs (CDMX) en busca del primer boleto para la gran final. Sin embargo, el encuentro se disputará en Medio Oriente, más precisamente en el Al-Awwal Park de Riad. Este tipo de traslados se están volviendo cada vez más comunes en el futbol europeo e Italia no es la excepción.

Al -Awwal Park albergará la semifinal entre Napoli y Milan (GETTY IMAGES)

Principales características del Al-Awwal Park

Al-Awwal Park es un estadio de fútbol moderno situado en Riad, Arabia Saudita, construido entre 2011 y 2014 y finalmente inaugurado el 7 de mayo de 2015 sobre el campus de la King Saud University, aunque desde entonces ha sufrido varios cambios de nombre por motivos comerciales y de patrocinio. Su capacidad actual ronda los 25 000 espectadores.

Publicidad

Publicidad

Originalmente conocido como King Saud University Stadium y luego como Mrsool Park, en 2023 pasó a llamarse Al-Awwal Park tras un acuerdo de patrocinio, y es propiedad de la universidad pero operado por la Saudi Media Company (SMC). Desde octubre de 2020 es el estadio local del Al-Nassr, uno de los clubes más importantes de la Saudi Pro League desde que arribó nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Además, ha albergado eventos destacados como la final de la AFC Champions League y espectáculos deportivos de gran escala. Por último, se espera que tras una ampliación aumente su capacidad a más de 46.000 espectadores para eventos como la Copa Asiática 2027 y la Copa Mundial de la FIFA 2034.

En síntesis

Napoli y Milan disputan la semifinal de la Supercopa de Italia 2025 en Riad.

disputan la semifinal de la en Riad. El equipo de Santiago Giménez busca el pase a la final a las 13:00 hs .

busca el pase a la final a las . El estadio Al-Awwal Park de Arabia Saudita tiene una capacidad actual de 25.000 espectadores.

Publicidad