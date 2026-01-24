Es tendencia:
Sigue EN VIVO la previa de Villarreal vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas con Kylian Mbappé

La visita quiere continuar con el pie derecho para volver a ser el líder del campeonato. Vive la previa con nosotros y repasa las incidencias más importantes.

Por Leandro Barraza

Villarreal recibe a Real Madrid por LaLiga de España 2025-26
Comenzó la entrada en calor

Los jugadores de ambos equipos ya realizan los movimientos precompetitivos en el campo.

¿Cómo salió el último enfrentamiento entre ambos?

El antecedente más reciente es un triunfo de Real Madrid por 3-1 sobre Villarreal el pasado 4 de octubre de 2025 por LaLiga.

Los autores de los tantos fueron Vinicius (x2), Kylian Mbappé y Georges Mikautadze.

Gran recibimiento al Villarreal en su llegada al estadio

Una multitud recibió al equipo local en el Estadio de la Cerámica. Inmejorable clima.

¿Quién será el árbitro del partido?

César Soto Grado fue designado para impartir justicia en Villarreal vs. Real Madrid. En la temporada 2022/23 dirigió este mismo partido con victoria por 2-1 para el Submarino Amarillo.

Historial de Soto Grado con Real Madrid: 15 victorias, 6 empates y 2 derrotas en 23 partidos.

Villarreal también confirma su 11 inicial

  • Júnior
  • Pau Navarro
  • Foyth
  • Veiga
  • Pedraza
  • Buchanan
  • Parejo
  • Gueye
  • Moleiro
  • Gerard
  • Mikautadze
¡Alineación confirmada de Real Madrid!

  • Courtois
  • Valverde
  • Asencio
  • Huijsen
  • Carreras
  • Güller
  • Camavinga
  • Bellingham
  • Mastantuono
  • Vinicius
  • Mbappé
Real Madrid no podrá contar con Tchouaméni

El mediocampista francés de Real Madrid llegó al límite de tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción.

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés de Real Madrid

Rachas opuestas

Real Madrid viene de ganarle a Levante y Mónaco por LaLiga y Champions League, respectivamente. Villarreal, en cambio, perdió en sus últimas dos presentaciones ante Real Betis y Ajax en esas mismas competencias.

Así luce el Estadio de la Cerámica

El recinto que albergará Villarreal vs. Real Madrid tiene una capacidad para 23.500 espectadores y se encuentran en perfectas condiciones.

Horario del partido por países

  • España: 21:00 hs
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs
¡Bienvenidos a la cobertura de Villarreal vs. Real Madrid!

Acompáñanos en este apasionante partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga de España entre el Submarino Amarillo y la Casa Blanca.

leandro barraza
Leandro Barraza
