13:25hs ¿Cómo salió el último enfrentamiento entre ambos?

El antecedente más reciente es un triunfo de Real Madrid por 3-1 sobre Villarreal el pasado 4 de octubre de 2025 por LaLiga.

Los autores de los tantos fueron Vinicius (x2), Kylian Mbappé y Georges Mikautadze.