Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Española

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras el triunfo de Real Madrid ante Villarreal

El 'Merengue' sumó tres puntos claves para cerrar el sábado de la mejor manera. Repasa aquí cómo está la pelea.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Real Madrid y una victoria importante para trepar.
© Getty ImagesReal Madrid y una victoria importante para trepar.

El Real Madrid consiguió una victoria de crucial relevancia este sábado en el Estadio de la Cerámica. El ‘Merengue’ le ganó por 2-0 a Villarreal a domicilio, extendió su senda victoriosa y escaló lugares en la tabla de posiciones de la Liga Española 2025/26. En este contexto, conoce a continuación cómo está la tabla del campeonato.

Publicidad

Si bien le faltó contundencia, el equipo de Álvaro Arbeloa tampoco sufrió el partido lejos de casa. Kylian Mbappé marcó los dos tantos del encuentro, a los 2′ y a los 49′ del segundo tiempo, tras una gran jugada de Vinicius y de penal. De a poco, las principales figuras de Real Madrid empiezan a reencontrar sociedades y el equipo lo nota.

Con este resultado, el cuadro de la Casablanca llegó a tres triunfos consecutivos en el semestre: 2-0 ante Levante, 6-1 ante Mónaco y ahora por 2-0 ante Villarreal. Luego de los golpazos ante Barcelona en la Supercopa y ante Albacete en Copa del Rey, el conjunto merengue recupera las buenas sensaciones y entra en racha.

Mbappé le dio la victoria al Real Madrid [foto: Getty]

Mbappé le dio la victoria al Real Madrid [foto: Getty]

Publicidad

¿Cómo quedó Real Madrid en la tabla de la Liga Española 2025/26?

Luego de la victoria ante Villarreal, el Real Madrid se convirtió en el nuevo líder transitorio de LaLiga de España en esta temporada. Alcanzó la línea de los 51 puntos, y superó a Barcelona (49), que debe jugar mañana en casa. En esta edición del torneo, acumulan dieciseis triunfos, tres empates y tan sólo dos derrotas.

La tabla de posiciones de Liga Española 2025/26 tras el triunfo de Real Madrid:

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid por la Liga Española 2025/26?

El siguiente partido del ‘Merengue’ por LaLiga será el próximo domingo 1 de febrero, cuando los dirigidos por Arbeloa se vean las caras ante Rayo Vallecano. El encuentro entre el actual puntero y el actual decimoquinto se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, desde las 07.00 horas del Centro de México. Habrá que madrugar para seguir el juego.

Publicidad
Grupo Pachuca ficharía a un viejo anhelo del Club América y Santiago Baños para el Oviedo

ver también

Grupo Pachuca ficharía a un viejo anhelo del Club América y Santiago Baños para el Oviedo

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por la Jornada 21 de LaLiga 2025-26

ver también

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por la Jornada 21 de LaLiga 2025-26

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Lo lamenta América: el viejo anhelo de Santiago Baños que ficharía Grupo Pachuca
América

Lo lamenta América: el viejo anhelo de Santiago Baños que ficharía Grupo Pachuca

¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?
UEFA

¿Por qué no hay partidos de la Liga Española este fin de semana?

¿Por qué no juegan Josema Giménez y Lenglet en Girona vs. Atlético Madrid por la Liga Española?
UEFA

¿Por qué no juegan Josema Giménez y Lenglet en Girona vs. Atlético Madrid por la Liga Española?

¿Dónde y en qué estadio se juega Inter Miami vs. Alianza Lima por un amistoso?
Futbol Internacional

¿Dónde y en qué estadio se juega Inter Miami vs. Alianza Lima por un amistoso?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo