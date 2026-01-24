El Real Madrid consiguió una victoria de crucial relevancia este sábado en el Estadio de la Cerámica. El ‘Merengue’ le ganó por 2-0 a Villarreal a domicilio, extendió su senda victoriosa y escaló lugares en la tabla de posiciones de la Liga Española 2025/26. En este contexto, conoce a continuación cómo está la tabla del campeonato.

Si bien le faltó contundencia, el equipo de Álvaro Arbeloa tampoco sufrió el partido lejos de casa. Kylian Mbappé marcó los dos tantos del encuentro, a los 2′ y a los 49′ del segundo tiempo, tras una gran jugada de Vinicius y de penal. De a poco, las principales figuras de Real Madrid empiezan a reencontrar sociedades y el equipo lo nota.

Con este resultado, el cuadro de la Casablanca llegó a tres triunfos consecutivos en el semestre: 2-0 ante Levante, 6-1 ante Mónaco y ahora por 2-0 ante Villarreal. Luego de los golpazos ante Barcelona en la Supercopa y ante Albacete en Copa del Rey, el conjunto merengue recupera las buenas sensaciones y entra en racha.

Mbappé le dio la victoria al Real Madrid [foto: Getty]

¿Cómo quedó Real Madrid en la tabla de la Liga Española 2025/26?

Luego de la victoria ante Villarreal, el Real Madrid se convirtió en el nuevo líder transitorio de LaLiga de España en esta temporada. Alcanzó la línea de los 51 puntos, y superó a Barcelona (49), que debe jugar mañana en casa. En esta edición del torneo, acumulan dieciseis triunfos, tres empates y tan sólo dos derrotas.

La tabla de posiciones de Liga Española 2025/26 tras el triunfo de Real Madrid:

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid por la Liga Española 2025/26?

El siguiente partido del ‘Merengue’ por LaLiga será el próximo domingo 1 de febrero, cuando los dirigidos por Arbeloa se vean las caras ante Rayo Vallecano. El encuentro entre el actual puntero y el actual decimoquinto se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, desde las 07.00 horas del Centro de México. Habrá que madrugar para seguir el juego.

