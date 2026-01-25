¿Por qué no juega Cole Palmer en Crystal Palace vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

Crystal Palace y Chelsea se enfrentan este domingo en uno de los cuatro partidos que se disputan por la Premier League. Si bien no es un clásico de la ciudad como otros, se cruzan dos equipos londinenses y por lo general se dan buenos encuentros entre sí.

Chelsea lleva una racha de dos triunfos consecutivos, la primera desde que Liam Rosenior es el entrenador. Pero este domingo se cruza con un rival difícil que suele complicar a todos. Además, los Blues no podrán contar con Cole Palmer, una de sus figuras.

La temporada del inglés ha estado definida por muchas lesiones y, cuando parecía ya estar recuperado por completo, Cole Palmer se pierde el juego ante Crystal Palace por una molestia mínima en el muslo, según lo reportado por el periodista Kieran Gill.

Cole Palmer entrenó con normalidad después del partido del miércoles pasado ante Pafos, pero a última hora tuvo esta molestia muscular y en el Chelsea prefirieron no arriesgarlo para que llegue sin dificultades al juego del próximo miércoles ante Napoli.

Chelsea se ubica 6° en la clasificación de la Premier League con 34 puntos en 22 jornadas disputadas. Los Blues necesitan ganar para volver a colocarse en puestos de Champions League, pero el Crystal Palace querrá hacer lo mismo en su casa.

En síntesis

