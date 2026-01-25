¿Por qué no juega Pedri en Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga 2025-26?

Este domingo, la misión del Barcelona es muy clara: recuperar la cima en la tabla de posiciones de LaLiga. Tras la victoria del Real Madrid, los culés quedaron en la segunda colocación con 49 puntos, a dos de la Casa Blanca, pero con un partido menos, el que deberán afrontar ante Real Oviedo sin una de sus figuras principales como Pedri.

En la última semana de UEFA Champions League, Barcelona sacó adelante un complicado partido ante Slavia Plaga en República Checa y terminó ganando 4-2, pero con la mala noticia de que Pedri volvió a salir lesionado del campo de juego. El centrocampista tuvo que ser sustituido a los 61 minutos por Dani Olmo y unas horas después se terminó por confirmar lo menos deseado.

El motivo por el que Pedri no juega en Barcelona vs. Real Oviedo

Pedri sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y por esa razón no estará presente en el encuentro ante Real Oviedo por la Jornada 21 de LaLiga. Se estima que los plazos de recuperación le demandarán cerca de un mes, por lo que será un largo tiempo sin el español en la mitad de la cancha.

En su lugar se espera que se mantenga Olmo, quien está recuperando la mejor versión que le permitió confirmar lo acertado que fue su fichaje. Barcelona tiene la presión de ganar ante el último de tabla y dejar atrás cualquier tipo de duda que ponga en duda su liderato en la competencia doméstica que espera conseguir al final de la temporada.

