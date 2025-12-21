Es tendencia:
logotipo del encabezado
Luis Díaz

¡Su último gol del año! Luis Díaz convirtió en el triunfo de Bayern Múnich ante Heidenheim

Luis Díaz regresó a jugar después de cumplir una fecha de suspensión y logró meter un gol en el último partido del año para el Bayern Múnich.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz convirtió un gol en la victoria de Bayern Múnich
© Captura de pantalla (ESPN)Luis Díaz convirtió un gol en la victoria de Bayern Múnich

Bayern Múnich le ganó por 4-0 a Heidenheim este domingo 21 de diciembre en lo que fue el último partido del conjunto bávaro en el año. Ahora la Bundesliga ingresa en un receso invernal y tanto Luis Díaz como el plantel tendrán unos días de vacaciones.

Publicidad

Antes de ese período de descanso, el Bayern Múnich no se complicó y le ganó de manera contundente al Heidenheim. El tercer gol del partido lo hizo Luis Díaz, quien volvió a sumar minutos este domingo después de la suspensión por cinco amarillas que lo hizo perderse el juego ante Mainz.

Luis Díaz ha hecho grandes goles este año, pero en este caso solo tuvo que cabecear en el área chica luego de un centro de Josip Stanisic. De esta manera, la figura de la Selección Colombia se despidió del 2025 con un festejo y una victoria con su nuevo equipo.

Tweet placeholder
Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Heidenheim vs. Bayern Múnich
Futbol Internacional

¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Heidenheim vs. Bayern Múnich

Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga 2025-26
UEFA

Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga 2025-26

¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern vs. Mainz por la Bundesliga?
UEFA

¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern vs. Mainz por la Bundesliga?

Giro inesperado: Álex Padilla podría volver a la Liga MX y no a Pumas UNAM
Liga MX

Giro inesperado: Álex Padilla podría volver a la Liga MX y no a Pumas UNAM

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo