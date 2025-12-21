¡Su último gol del año! Luis Díaz convirtió en el triunfo de Bayern Múnich ante Heidenheim

Bayern Múnich le ganó por 4-0 a Heidenheim este domingo 21 de diciembre en lo que fue el último partido del conjunto bávaro en el año. Ahora la Bundesliga ingresa en un receso invernal y tanto Luis Díaz como el plantel tendrán unos días de vacaciones.

Antes de ese período de descanso, el Bayern Múnich no se complicó y le ganó de manera contundente al Heidenheim. El tercer gol del partido lo hizo Luis Díaz, quien volvió a sumar minutos este domingo después de la suspensión por cinco amarillas que lo hizo perderse el juego ante Mainz.

Luis Díaz ha hecho grandes goles este año, pero en este caso solo tuvo que cabecear en el área chica luego de un centro de Josip Stanisic. De esta manera, la figura de la Selección Colombia se despidió del 2025 con un festejo y una victoria con su nuevo equipo.

