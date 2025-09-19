Mientras Alianza Lima enfrenta a Universidad de Chile, Independiente sufre un nuevo escándalo por culpa de Chile

El jueves 18 de septiembre, la Selección Chilena anunció oficialmente la lista de 21 convocados para disputar el Mundial Sub 20, que se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

El entrenador Nicolás Córdova sorprendió con algunos nombres en la nómina, pero uno en especial llamó la atención tanto en Chile como en Argentina: Lautaro Millán.

El volante de Independiente de Avellaneda solía ser parte de las convocatorias juveniles de Argentina, pero a mediados del mes pasado decidió aceptar la citación de Chile y disputará el Mundial representando a la ‘Roja’.

Publicidad

Publicidad

Molestia en los hinchas de Independiente

La elección de Lautaro Millán no fue bien recibida por los hinchas de Independiente, quienes no dudaron en expresar su malestar y recordaron los serios incidentes ocurridos en Avellaneda durante el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Pobre el pibe, yo no le daría ni un vaso de agua a los chilenos”, “Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo”, “Está loco este pibe” y “Que se quede allá y no vuelva más”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe resaltar que, los comentarios negativos no solo fueron en contra de Millán, sino también en contra de la dirigencia del club, exigiéndoles que no presten al jugador.

ver también Un problema menos para Néstor Gorosito: la primera baja que sufre Universidad de Chile para la vuelta ante Alianza Lima