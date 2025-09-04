Es tendencia:
El primer mensaje de Independiente tras ser descalificado y confirmarse el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Independiente publicó un comunicado oficial tras el fallo oficial de Conmebol, que confirmó su descalificación. Los detalles.

Por Hugo Avalos

Independiente y Universidad de Chile, en problemas.
Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile. Tal como adelantó Bolavip en exclusiva, el Tribunal de Disciplina de Conmebol determinó las sanciones por este caso, que definía el rival de cuartos de final de Alianza Lima. Tras confirmarse esto, el ‘Rojo’ emitió un fuerte comunicado oficial.

Conmebol determinó finalmente que Independiente fue responsable de los incidentes ocurridos entre los hinchas de ambas parcialidades en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Pese a que la hinchada de la U. de Chile inició los incidentes, la Unidad Disciplinaria del organismo consideró que el ‘Rojo’ no ofreció las garantías necesarias para la seguridad durante el partido.

A raíz de esto, por más que los incidentes fueron ocasionados por la parcialidad chilena, Independiente paga las consecuencias del caso y se queda sin la oportunidad de continuar en el torneo, al menos por ahora. ¿Por qué? Es que llevará el caso hasta las últimas instancias.

Según pudo saber Bolavip, los dirigentes apelarán todo el fallo efectuado por la Unidad Disciplinaria de Conmebol. Por supuesto, esto pasará por el Tribunal de Apelaciones de Conmebol, a fin de lograr otras sanciones, aunque parece difícil que esto ocurra, sobre todo del lado deportivo.

El primer mensaje oficial de Independiente

Luego de conocerse el fallo, Independiente dejó un contundente mensaje en sus redes sociales oficiales (X) donde manifestaron “Perdió el fútbol, ganaron los violentos” con una foto de un hincha de fondo con sangre en su campera.

La publicación de Independiente tras el fallo (X @Independiente).

Evidentemente, más allá de las medidas que puedan tomar al respecto, condenan totalmente la violencia que se ejerció durante el partido mencionado. Aunque, lo hicieron luego de ser los mayores perjudicados del fallo oficial del Tribunal de Disciplina de Conmebol.

NOTICIA EN DESARROLLO

