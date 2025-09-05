En una noticia de último minuto, Independiente hizo oficial su primer comunicado luego de la decisión que tomó Conmebol. Sabiendo que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el cuadro argentino se quejó ante el máximo ente del fútbol sudamericano y también menciona que la resolución a favor de Universidad de Chile, que juega ante Alianza Lima, es un error jurídico.

Todo el descargo de Independiente llegó luego que Conmebol hiciera oficial que Universidad de Chile siga en la Copa Sudamericana. De esta forma, el partido por los cuartos de final será el Alianza Lima vs. Universidad de Chile, aunque el cuadro argentino quiere evitar que suceda.

Pero el pedido de Independiente no solo fue contra el partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro argentino también exigió “de manera inmediata que se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia”, en contra Alejandro Domínguez, actual presidente de Conmebol.

Hay que mencionar que la carta que emitió Independiente es de dos hojas y está firmada por Néstor Grindetti y Daniel Seoane, actual presidente y secretario de Independiente, respectivamente. Además, el cuadro argentino menciona que irá con todo: “Manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución”.

El comunicado de Independiente en contra de Conmebol

El comunicado de Independiente contra Conmebol. (Foto: Independiente)

¿Qué día y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.