El buen Torneo Apertura de Adrián Quiroz con Los Chankas lo acercó a Alianza Lima y ya hay una decisión de cara al Torneo Clausura.

Adrián Quiroz se convirtió en una de las grandes revelaciones del Torneo Apertura 2026 gracias a su destacado rendimiento con Los Chankas, situación que despertó el interés de varios clubes importantes del fútbol peruano, entre ellos Alianza Lima.

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El volante peruano fue una de las piezas más regulares del cuadro de Andahuaylas durante toda la primera parte de la temporada y eso provocó que desde La Victoria empiecen a seguir muy de cerca su situación pensando en el próximo mercado de pases que se abre el 1 de julio.

Sin embargo, cuando parecía que la posibilidad de verlo en Alianza Lima empezaba a tomar fuerza, apareció nueva información que podría alejarlo completamente del fútbol peruano en los próximos meses.

Según reveló el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’, el representante de Adrián Quiroz confirmó que la prioridad actual del jugador pasa por encontrar una oportunidad en el extranjero y no continuar dentro de la Liga 1 de Perú.

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Adrián Quiroz festejando uno de sus goles en el Torneo Apertura 2026 con la camiseta de Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

Adrián Quiroz brilló con Los Chankas en el Apertura

Los números de Adrián Quiroz durante el campeonato respaldan totalmente el interés generado alrededor de su nombre. El mediocampista disputó los 16 partidos del Apertura como titular con Los Chankas y fue uno de los jugadores más importantes del equipo.

Además, la plataforma Sofascore le otorgó un puntaje general de 7.19 gracias a sus actuaciones, registrando un gol y tres asistencias en el campeonato, estadísticas que consolidan a Adrián Quiroz como uno de los volantes peruanos con mayor proyección del momento.

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Adrián Quiroz tiene 26 años, juega de volante y su actual equipo es Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

¿Hasta cuándo Adrián Quiroz tiene contrato con Los Chankas?

Adrián Quiroz tiene contrato con Los Chankas hasta diciembre del 2027, tras renovar en noviembre del 2025.

¿Cuánto vale Adrián Quiroz actualmente?

Adrián Quiroz vale 400 mil euros a sus actuales 26 años, según el reporte oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Adrián Quiroz es pretendido por Alianza Lima tras destacar con Los Chankas en el Apertura.

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El representante de Adrián Quiroz confirmó que la prioridad actual del jugador es emigrar al extranjero.