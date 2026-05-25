Tras anunciarse la salida de Pedro Aquino, Alianza Lima busca refuerzo en la Selección Peruana

Alianza Lima está buscando al reemplazo de Pedro Aquino y sería un jugador de la Selección Peruana.

Alianza Lima ya logró ganar el Torneo Apertura, pero no se quieren conformar con solo este certamen. Quieren salir campeones nacionales y por esa razón están buscando tener el mejor plantel del Perú. Es por esa razón que ya están viendo su primer gran fichaje con la intensión de alzar el título a final de año.

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Por medio del periodista Alfredo Ccasa Godoy se pudo conocer que los victorianos están pensando en Adrián Quiroz para reemplazar a Pedro Aquino. El mediocampista de Los Chankas ha tenido un gran año, por esa razón lo tienen en la mira como una buena opción para reforzar el plantel.

Alianza Lima buscó a Quiroz (Foto: X).

Según el periodista, ya tuvieron una reunión este último fin de semana aprovechando que el club de Andahuaylas estuvo en Lima. Vieron el tema de las pretensiones salariales para ver si es que se ajusta a lo que desean. Con su llamado a la Selección Peruana se ha revalorizado bastante.

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Adrián Quiroz en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Los números de Adrián Quiroz este 2026

El mediocampista de 26 años de edad ha tenido un gran crecimiento como mediocampista este año. El nacido en Talara ha sido titular en el cuadro de los ‘Guerreros’, siendo clave a lo largo de la campaña. Por lo que tendría sentido que pueda dar un paso grande en su carrera.

A lo largo de este 2026 ha disputado un total de 16 partidos con el cuadro de Los Chankas, anotando 1 gol y dando 3 asistencias en 1303 minutos en cancha. Ha sido titular absoluto en su equipo, no obstante hay juegos en los que no ha terminado el partido.

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Adrián Quiroz contra Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Por otro lado, su valor es de 400 mil euros según la página especializada de Transfermarkt. Teniendo en cuenta que tiene contrato hasta final del 2027, la única forma que lo puedan contratar es pagando una suma de dinero.

Datos Claves

Alianza Lima busca fichar a Adrián Quiroz para reemplazar a Pedro Aquino.

busca fichar a Adrián Quiroz para reemplazar a Pedro Aquino. 16 partidos, 1 gol y 3 asistencias sumó con Los Chankas este 2026.

sumó con Los Chankas este 2026. 400 mil euros es el valor del mediocampista con contrato vigente hasta 2027.