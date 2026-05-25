Marco Huamán tuvo un enorme rendimiento en Alianza Lima, campeón del Torneo Apertura 2026. Mano Menezes lo tiene en cuenta para la Selección Peruana. ¿Se va a fin de año?

Marco Huamán llama la atención de algunos clubes del extranjero, que ya habrían consultado su situación con Alianza Lima. Por lo tanto, el lateral podría ser uno de los jugadores a vender a final de temporada. Para ello, deberá continuar con su buen rendimiento, tal como ha sido en este 2026.

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El interés por Marco Huamán de parte de clubes por fuera del Perú fue confirmado por la periodista Ana Lucía Rodríguez durante la transmisión del programa Hablemos de MAX (L1MAX). “Me dijeron que hay clubes del extranjero que han preguntado por Marco Huamán“, advirtió.

“Si se mantiene así a fin de año, seguramente más de alguna oportunidad para ir al extranjero va a tener“, aseguró la comunicadora, que sigue el día a día del conjunto blanquiazul. Así, el polivalente lateral empieza a ganar mercado por fuera del fútbol local y podría tener una buena oportunidad en el extranjero debido a su buen presente.

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El crecimiento de Marco Huamán en 2026

De ser un jugador descartado en Alianza Lima y hasta tener pretemporada en Cienciano del Cusco, Marco Huamán pasó a ser una figura indiscutida y titular absoluto en el once de Pablo Guede. Por tal motivo, también, es un futbolista muy seguido por el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes.

El lateral llegó al club en 2024, proveniente desde Sport Huancayo. En su primera temporada, disputó 26 partidos, con 1,179 minutos en cancha (dio una asistencia de gol). En la siguiente, estuvo en 23 encuentros, con 1,647 minutos en campo (dio otra asistencia de gol). Pese a esta buena cantidad de tiempo, no logró convencer con su rendimiento.

Por tal motivo, pasó a Cienciano a préstamo por todo el año a comienzos del 2026 para tener más minutos. Sin embargo, Alianza Lima lo repescó para reforzar la defensa, luego del escándalo que derivó en las salidas de Carlos Zambrano y Miguel Trauco (además de la de Sergio Peña).

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Guede, al contar con Luis Advíncula, decidió darle oportunidades a Marco Huamán jugando en el lateral izquierdo y su rendimiento ha sido notable. Han sido 15 partidos ya disputados en esta primera parte del año con 1,319 minutos donde marcó un gol y dio dos asistencias.

Las estadísticas de Marco Huamán en Alianza Lima (Transfermarkt).

A pesar de tener la opción en el lateral izquierdo de Cristian Carbajal, se ha consolidado en la posición, además de ser el inmediato reemplazo de Advíncula en el costado derecho en caso de ausencia. Sin dudas, para Guede, el nacido en Huancayo, es una pieza que no puede faltar.

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Los detalles del contrato de Marco Huamán con Alianza Lima

El arribo de Huamán a Alianza Lima, proveniente de Sport Huancayo, se dio en condición de libre. Firmó un contrato por cuatro temporadas con el elenco victoriano, por lo cual, la finalización del mismo será recién en diciembre de 2027. No hay novedades de una posible renovación del vínculo.

Por lo tanto, en caso de que algún club quiera los servicios del lateral de 23 años, tendrá que negociar con los ‘Blanquiazules’ sea ahora a mitad de año o en diciembre próximo. Por lo pronto, su presente le permite ya ser considerado y tenido en cuenta como opción a futuro por fuera del Perú.

Datos claves

Marco Huamán tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2027.

tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2027. 15 partidos disputados registra en 2026, sumando 1,319 minutos, un gol y dos asistencias.

registra en 2026, sumando 1,319 minutos, un gol y dos asistencias. Clubes del extranjero consultaron a Alianza Lima por el lateral de 23 años.