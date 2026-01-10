Alan Cantero pone el primero de Alianza Lima en el 2026 con tremendo remate en la Serie Río de la Plata

Alianza Lima comenzó su pretemporada contra un duro rival en la Serie Río de la Plata. El cuadro ‘Blanquiazul’ no mostró su mejor cara en este encuentro inicial frente a Independiente, pero una de las caras que más gustó fue la de Alan Cantero. El argentino que fue adquirido por los victorianos demostró su nivel e incluso consiguió anotar un gol.

Publicidad

Publicidad

En el inicio de la segunda parte el cuadro de Pablo Guede hizo varios cambios con la intensión de ver nuevos jugadores. Justamente uno de los que ingresó al terreno de juego fue Cantero, quien desde el primer minuto se mostró con gran habilidad, buscando ir con todo hacia el arco rival como ha tenido acostumbrado a los hinchas.

Pero fue a los 55 minutos cuando se le dio la oportunidad de anotar, un pase en largo que logró matar muy bien. Luego con el bote el balón quedó en el aire para poder darle de volea y así sorprender al portero de Independiente que intentó llegar a detener el remate, pero no tuvo suerte ante la gran fuerza que tomó el esférico.

Así fue el gol de Alan Cantero:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mala suerte de Alan Cantero

Pese al gol, Alan Cantero tuvo mala suerte para poder defender el primer gol del cuadro ‘Rojo’. No tuvo la mejor de las fortunas regalando la anotación a minutos del primero que había conseguido, terminando en un 1-1 parcial al minuto 60.

ver también ¡Debut amargo! Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente por la Serie Río de la Plata 2026: resumen y goles

Esto ocurrió en el minuto 60 mediante un tiro libre, el equipo estuvo bien ubicado a la hora de marcar. Pero en el remate quedaron solo Alejandro Duarte y Cantero, justo el atacante tenía el balón en frente para poder despejar. No obstante, terminó fallando y pifió el balón, haciendo imposible que el guardameta pueda tomar el esférico y termine el 1-1 en el marcador.

El grosero error de Alan Cantero:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Independiente lo dio vuelta

Solo unos minutos más tarde del 1-1 llegaría el segundo con una gran jugada por la banda de Abaldo, quien terminó de pasarle el balón a Santiago Montiel para que pueda entrar en el área, rematar con potencia y así darle vuelta al partido. Jugada en la que quedó solo el rival, mientras que Duarte no pudo hacer nada frente a un disparo bajo y fuerte que lo expuso.

Así fue el segundo de Independiente:

Tweet placeholder

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves