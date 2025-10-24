Inesperado giro en Alianza Lima: La decisión con Alan Cantero que nadie veía venir

Alan Cantero, que ha tenido una temporada irregular en Alianza Lima, fue protagonista de una medida que pocos imaginaban. Según información cercana al club, el comando técnico y la dirigencia tomaron una determinación que podría alterar su futuro inmediato.

La decisión llegó tras una evaluación interna del rendimiento del plantel y busca dar un golpe de timón de cara al 2026. Si bien no se han revelado los detalles oficiales, todo indica que Alan Cantero no seguiría en Alianza Lima de cara a la próxima temporada,

Así lo confirmó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales. El hombre de prensa fue claro al expresar que Alianza Lima todavía no se ha comunicado con Godoy Cruz por la compra de Alan Cantero.

“Para los que me consultan por Alan Cantero: Alianza Lima no ha tenido comunicación con Godoy Cruz para hacer efectiva la compra. El plazo de la opción vence el 15 de noviembre”, comentó el hombre de prensa.

Alan Cantero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

La postura de Alianza Lima sobre la continuidad de Alan Cantero

Si bien Alan Cantero no ha tenido una regularidad y no ha sido determinante al 100%, sí ha mostrado destellos de lo que puede hacer y ha sido importante con una cierta cantidad de goles en Alianza Lima.

Para ser todavía más precisos, en lo que va de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú, Alan Cantero fue titular en 13 de los 17 partidos que jugó y acumuló 3 goles con 2 asistencias. Además, recibió un puntaje general de 7.05 por parte de Sofascore.

Alan Cantero cuando fichó por Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Alan Cantero?

Alan Cantero gana 13 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva 156 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima?

Alan Cantero está a préstamo en Alianza Lima y su vínculo termina en diciembre del 2025. Hay que recordar que su pase pertenece a Godoy Cruz, donde tiene contrato hasta el 2027.

