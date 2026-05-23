¿Alianza Lima campeón? Qué pasa si gana, empata o pierde ante Los Chankas hoy por la fecha 16

A continuación, revisa todos los posibles escenarios que podrían darse en Matute para el duelo entre 'íntimos' y 'guerreros'.

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El cuadro ‘blanquiazul’ llega como líder con 36 puntos, mientras que el conjunto de Andahuaylas lo sigue de cerca con 33 unidades.

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A continuación, conoce qué podría pasar en la tabla de posiciones dependiendo de si los ‘íntimos’ ganan, empatan o si los ‘guerreros’ se quedan con la victoria en Matute.

¿Qué pasa si Alianza Lima le gana a Los Chankas?

Si Alianza Lima logra imponerse ante Los Chankas en esta jornada, alcanzará los 39 puntos en la tabla de posiciones y se consagrará campeón del Torneo Apertura 2026 de manera anticipada.

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De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Guede aseguraría el primer certamen de la temporada cuando todavía restaría una fecha por disputarse en la Liga 1.

¿Qué pasa si Alianza Lima empata con Los Chankas?

En caso de que Alianza Lima empate con Los Chankas, quedará prácticamente con una mano sobre el trofeo del Torneo Apertura. Aunque la diferencia seguiría siendo de tres puntos, el elenco de La Victoria cuenta con una amplia ventaja en la diferencia de goles, superando por 12 tantos a los andahuaylinos.

Así, en la última fecha tendría que darse una combinación muy poco probable: que Alianza pierda por más de seis goles y que Los Chankas gane por una diferencia superior a siete tantos.

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¿Qué pasa si Alianza Lima pierde ante Los Chankas?

Si Alianza Lima cae ante Los Chankas, ambos equipos quedarán igualados con 36 puntos en la tabla de posiciones. No obstante, los ‘blanquiaazules’ se mantendrían en el primer lugar gracias a su mejor diferencia de goles.

Teniendo en cuenta ello, el título del Torneo Apertura se definirá en la última jornada, donde los ‘íntimos’ visitarán a FC Cajamarca en condición de visitante, mientras que el conjunto andahuaylino recibirá a UTC.

DATOS CLAVES

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 36 puntos y Los Chankas marcha segundo con 33.

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El equipo de Pablo Guede será campeón anticipado si derrota a Los Chankas en Matute.