Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan el día de hoy en el encuentro más trascendente del fin de semana. En el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, el Estadio Alejandro Villanueva será testigo de un escenario en donde los blanquiazules podrían ser campeones. Por otro lado, el equipo andahuaylino buscará dar el golpe sobre la mesa para seguir peleando por el título.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en el barrio de Matute, recordemos que Alianza Lima viene de conseguir un verdadero triunfazo frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Con un gol de Marco Huamán, los victorianos alcanzaron los 36 puntos en la tabla de posiciones y ahora depende de sí mismos para llevarse el Torneo Apertura 2026.
Los Chankas también viene de un triunfo al vencer 1-0 a CD Moquegua con gol de Oshiro Takeuchi en la ciudad de Andahuaylas. Eso sí, los liderados por Walter Paolella requieren conseguir los tres puntos el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva para alcanzar la línea de Alianza Lima en la tabla de posiciones, de lo contrario verán cómo el rival celebra junto a todos sus hinchas.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?
- 19:30 | México (CDMX)
- 20:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV
- Zapping TV
- Fanatiz
Carlos Pimienta y Jorge Palomino son las 2 sensibles ausencias de Los Chankas para visitar a Alianza Lima
Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.
Los Chankas | José Camacho; Oshiro Takeuchi, Gonzalo Risso, Michael Kaufman, David Gonzáles, Ayrthon Quintana; Adrián Quiroz, Jarlin Quintero, Junior Torres; Janio Pósito y Nicolás Torres. DT: Walter Paolella.
Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
DATOS CLAVES
- Alianza Lima buscará asegurar el título del Torneo Apertura 2026 cuando reciba hoy a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva.
- El equipo andahuaylino necesita obligatoriamente un triunfo en Matute para alcanzar los 36 puntos e igualar a los blanquiazules en la cima de la tabla de posiciones.
- El partido decisivo se jugará a las 20:30 horas (hora peruana) y contará con la transmisión oficial a través de L1 MAX, Zapping TV y Fanatiz.