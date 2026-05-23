Piero Cari está borrado de las planificaciones de Pablo Guede y recientemente se filtró un posible motivo por el que no ya juega en Alianza Lima.

Ahora que Alianza Lima se prepara para disputar una verdadera final el día de hoy frente a Los Chankas en Matute, todo es alegría en la interna y muy pocos se preguntan por aquellos jugadores que se perdieron en el último tiempo. Piero Cari es uno de los casos más llamativos de protagonistas que no mantuvieron un buen nivel y que fueron borrados totalmente por el entrenador Pablo Guede.

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Fuente: Alianza Lima.

¿Qué sucedió? Resulta que durante los últimos meses se conocieron distintos rumores de los principales motivos por los que dejó de tener minutos en el primer equipo de Alianza Lima. Sin alguna lesión de por medio, recientemente fue el comunicador deportivo Elejalder Godos quien contó detalles sobre la actualidad de un Piero Cari que prácticamente se encuentra desaparecido.

“A mi me han dicho que al muchacho le gusta la noche, así que sí, de frente hay que decirlo. Claro, eso es lo que me ha llegado. O sea, yo no lo sé porque es un tema de él. Tiene 18 años, tío. 18 años y no figura en Alianza Lima. Pero ojo que ya no salió más en lista, ¿no? Lo borró. Sí, lo han borrado. Los años luego no se recuperan”; reveló Elejalder Godos en el programa digital ‘Entre Palos‘.

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Es importante tener en cuenta que Piero Cari tan solo ha podido disputar 4 partidos en lo que va de la presente temporada 2026: 2 por el Torneo Apertura 2026 y 2 por la fase previa de la Copa Libertadores 2026. De esta manera entendemos que por alguna razón dejó de ser parte de las planificaciones de un Pablo Guede que a esta altura del campeonato no querrá detallar más el tema.

La otra versión sobre la constante inactividad de Piero Cari en Alianza Lima

Dejando de lado la más reciente información compartida por el periodista Elejalder Godos, existe otra versión bastante interesante sobre la actualidad futbolística de Piero Cari. Resulta que el volante de Alianza Lima no habría tenido ningún acto de indisciplina en este último tiempo y sí sufrió complicaciones físicas que no le permitieron estar al 100%, con lo cual incluso hoy se ha conocido que está convocado para el partido frente a Los Chankas.

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“Después de semanas trabajando y poniéndose a punto en los requerimientos físicos, Piero Cari vuelve a meterse en consideración del comando técnico de Alianza Lima. No existió un acto de indisciplina. Más bien, estuvo entrenando de forma independiente y esforzándose constantemente para volver a competir y ser tomado en cuenta“; detalló el periodista Gerson Cuba en ‘X’ y con lo cual se esperaría que esta noche tenga minutos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Después de semanas trabajando y poniéndose a punto en los requerimientos físicos, Piero Cari vuelve a meterse en consideración del comando técnico de Alianza Lima.



No existió un acto de indisciplina. Más bien, estuvo entrenando de forma independiente y esforzándose… pic.twitter.com/ClNQKBr0kE — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) May 16, 2026

DATOS CLAVES

El periodista Elejalder Godos afirmó que el volante Piero Cari fue separado del primer equipo de Alianza Lima por supuestos problemas de indisciplina relacionados con salidas nocturnas.

afirmó que el volante fue separado del primer equipo de por supuestos problemas de indisciplina relacionados con salidas nocturnas. En contraste, el comunicador Gerson Cuba desmintió esta versión, aclarando que la inactividad del jugador de 18 años se debió estrictamente a trabajos de acondicionamiento físico.

desmintió esta versión, aclarando que la inactividad del jugador de 18 años se debió estrictamente a trabajos de acondicionamiento físico. Tras ponerse a punto, Piero Cari volvió a ser tomado en cuenta por el técnico Pablo Guede y entró en la convocatoria para el decisivo partido de esta noche ante Los Chankas.